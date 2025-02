Queste interpretazioni uniche, realizzate da alcuni tra i più prestigiosi artisti in gara, saranno disponibili in esclusiva all’interno della playlist ufficiale del Festival della Musica Italiana dal 19 febbraio

Amazon Music annuncia l’uscita di cinque nuovi Amazon Music Originals, cinque cover esclusive del Festival della Canzone Italiana 2025. Queste interpretazioni uniche, realizzate da alcuni tra i più prestigiosi artisti in gara, saranno disponibili in esclusiva su Amazon Music all’interno della playlist ufficiale di Sanremo 2025 dal 19 febbraio.

Un regalo per i fan

Brunori Sas feat. Riccardo Sinigallia e Dimartino, Gaia feat. Toquinho, Joan Thiele, Lucio Corsi feat. Topo Gigio, Shablo feat. Joshua e Tormento sono gli artisti che hanno collaborato con Amazon Music per realizzare questo progetto speciale. Per la prima volta, alcune delle canzoni della serata cover di ieri saranno disponibili per i fan di tutto il mondo in una versione studio, dando vita ad esclusivi Amazon Music Originals.

I cinque protagonisti e le loro interpretazioni, sono stati selezionati da Amazon Music per celebrare uno dei momenti musicali più emozionanti del festival di Sanremo e offrire agli artisti l'opportunità di condividere le loro personali versioni di questi gioielli musicali anche dopo il Festival. Dal 19 Febbraio, le versioni registrate in studio di queste cover saranno disponibili esclusivamente su Amazon Music e incluse nella playlist di Sanremo 2025, consentendo ai fan di godersi le canzoni da qualsiasi parte del mondo.

Brunori Sas feat. Riccardo Sinigallia e Dimartino – L'Anno che verrà

Brunori Sas, uno dei cantautori più amati d'Italia, presta il suo stile distintivo a questo brano senza tempo, originariamente interpretato da Lucio Dalla. Con performance poetica e introspettiva, e con il talento di Riccardo Sinigallia e Antonio Dimartino, Brunori Sas trasforma la canzone in una riflessione personale sul tempo, il cambiamento e la speranza per il futuro. “L’anno che verrà”, una canzone per tutti, bella, tradizionale, popolare e d’autore allo stesso tempo. Dice Dario Brunori: «Uno di quei miracoli che riesce solo ai grandi. Perché questo si deve fare a Sanremo e questo abbiamo provato a fare. E poi, a dirla tutta, io quest’anno mi sento proprio così, che: l’anno che sta arrivando, fra un anno passerà. Io mi sto preparando è questa la novità». Concludendo: «Riccardo Sinigallia e Antonio Di Martino: due pezzi di cuore. A entrambi devo molto per ragioni umane ed artistiche. Averli di fianco a me mi rende felice e sereno nell'affrontare con questo brano un palco così importante come se fossimo a casa nostra a suonare con gli amici».

Gaia feat. Toquinho – La voglia, la pazzia

Gaia, una voce versatile e potente della musica italiana contemporanea, presenta un’audace cover di “La voglia, la pazzia” di Ornella Vanoni, una canzone che parla dell'intensità delle emozioni e della passione umana. Conosciuta per la sua capacità di mescolare influenze pop, soul e folk, la versione di Gaia di questo brano trasmette un'energia vibrante e coinvolgente, insieme a Toquinho, uno dei più grandi chitarristi e artisti brasiliani.

«Questo è un brano che fa parte del mio immaginario musicale da sempre. Quello con Toquinho e Ornella è un disco che ho mangiato, divorato, che oltre che emozionato mi ha sempre catapultato immediatamente in un preciso immaginario e ambiente sonoro, emozionale e sinestetico. Per me è molto importante perché vedo subito dei colori quando ascolto questo album: vedo le arance, vedo il giallo, il rosso, la passione e il calore. È un onore poterlo cantare con Toquinho, l’autore originale di questo brano, e di poterlo fare per continuare questo gemellaggio artistico tra Italia e Brasile in maniera genuina e sincera. È per questo che ho scelto questo brano e forse anche per questo gli angeli mi hanno concesso di avere Toquinho sul palco, perché è veramente un disco e un artista speciale, insieme a Ornella».

Joan Thiele – Che cosa c'è

Joan Thiele, il cui suono mescola melodie italiane con influenze indie e alternative, affronta il brano di Gino Paoli portando una qualità eterea al classico. La sua voce suggestiva e il suo approccio musicale unico conferiscono alla canzone una nuova e introspettiva sfumatura, rendendola personale.

«Che cosa c’è è un masterpiece della musica italiana. Sono molto felice di poter interpretare questo grandissimo brano di Gino Paoli le cui parole risuonano nella mia mente. Credo che in questo periodo ci sia un grande bisogno di Amore. Mi piaceva l’idea di poter portare sul palco questa canzone che mi fa sentire bene».

Lucio Corsi feat. Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu

Lucio Corsi, conosciuto per il suo approccio distintivo alla musica pop e il suo lirismo poetico, offre la sua interpretazione dell'iconica canzone di Modugno. Con il suo stile unico – e la voce inaspettata di Topo Gigio – la versione di Lucio rende omaggio all'intemporalità della canzone, aggiungendo al contempo un tocco personale e contemporaneo.

«Anche i topi possono volare. Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento. Inoltre, Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone».

Shablo feat. Joshua e Tormento – Amor de mi vida

Una collaborazione tra Shablo, il talentuoso produttore musicale noto per i suoi beat eclettici, Joshua, una stella emergente della scena musicale italiana, e Tormento, leader dei Sottotono. Insieme, rielaborano l'iconica canzone "Amor de mi vida”, dando un tocco fresco e contemporaneo al brano classico, mantenendone però il nucleo emotivo.

«Sono molto felice di poter presentare la mia versione di questo brano e poterlo portare nella serata delle cover. Sia per rendergli omaggio che per farla conoscere alle nuove generazioni. Il brano è parte di un disco incredibile, Sotto lo stesso effetto dei Sottotono, anno 1999».