Anche il giornalista Claudio Brachino sarà tra i conduttori della terza edizione del Festival della canzone cristiana (www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it), che si terrà a Sanremo dal 7 al 9 febbraio, nel Teatro F.O.S. Federazione Operaia Sanremese, in concomitanza del Festival della canzone italiana.

Claudio Brachino affiancherà, sul palco del Festival della canzone cristiana, il direttore artistico, il cantautore Fabrizio Venturi e il terzetto femminile composto da Susanna Messaggio, Daniela Fazzolari e Francesca Lovatelli Caetani. Il suo contributo al Festival è di carattere giornalistico e si esplicherà mediante riflessioni sui conflitti in essere, ponendo particolare attenzione al tema della pace.

Fabrizio Venturi ha annunciato che sarà il maestro Vince Tempera, più volte direttore d'orchestra del Festival della canzone italiana, il presidente della giuria della terza edizione del Sanremo christian music festival 2024, che si terrà dal 7 al 9 febbraio, dalle 15 alle 18.30, e sarà trasmesso in diretta televisiva nazionale su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (Calabria e Sicilia orientale), canale 411 Tivùsat, canale 820 Sky e sull'app LaC Play, sul web sul sito del Festival della canzone cristiana e in diretta radiofonica su Radio Mater.

Alla kermesse più importante della christian music italiana parteciperanno 24 concorrenti, i quali canteranno canzoni il cui contenuto è di ispirazione cristiana. Ai vincitori saranno assegnati i pregiati trofei creati dal prestigioso maestro Michele Affidato, lo stesso orafo che realizza i premi per i vincitori del Festival della canzone italiana.

Parteciperanno ospiti illustri del mondo musicale, dello spettacolo e della cultura italiana, tra cui la star internazionale christian music Noel Robinson, Finaz di Bandabardò, Carlo Famularo interprete di “Un posto al sole”, i tre tenori “Il mito” e molti altri che verranno annunciati nei prossimi giorni.

Il Festival della canzone cristiana vuole essere fervida testimonianza musicale dei valori cristiani mediante un connubio creativo tra la canzone e la fede e tra la canzone e la lode a Dio, che fa proprio il linguaggio più potente che Dio ha donato all'uomo, che è la musica. Sant'Agostino affermava che chi canta bene prega due volte, rimarcando la forza spirituale della canzone.

"Non solo Festival" sarà il leit motiv della terza edizione del Festival che porrà al centro il tema della pace e del dialogo. Artisti di religione ebraica e musulmana saliranno sul palco per cantare la pace. La presenza della Campagna Senzatomica per il disarmo nucleare rafforzerà l'istanza di un mondo libero da conflitti, violenza e odi fratricidi. Sarà ricordata anche la missione di pace, che, il 2 giugno 2023, il Festival della canzone cristiana ha voluto effettuare in Ucraina, recandosi a Kiev.

Seguirà il convegno dal titolo “Sanremo christian music festival - Musica e spiritualità per il dialogo e la pace di tutto il genere umano", organizzato da Fabrizio Venturi e Biagio Maimone, rispettivamente direttore artistico e direttore della comunicazione del Festival della canzone cristiana in collaborazione con il dipartimento di Scienze Religiose dell'Università Cattolica di Milano.