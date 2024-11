Mimma e Patrizia sono due chef originarie rispettivamente di Vibo e San Giovanni in Fiore. In questi giorni sono impegnate nella città dei Fiori a preparare pietanze destinate al mondo che gira attorno alla celebre kermesse canora

Si chiamano Mimma e Patrizia e sono le due chef calabresi che, con altre cuoche italiane, preparano i piatti caldi di Casa Sanremo.

Una faticaccia di 300-350 pasti al giorno destinati a tutto il mondo che gira attorno al celebre festival della canzone italiana, giunto quest’anno alla 72esima edizione.

Intanto a due passi si sentono Mahmood e Blanco provare i ‘Brividi’ di un amore esagerato a tal punto di sentirsi sbagliati :

«Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto: "Sei cambiato

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos′è?”»

E mentre Casa Sanremo è in fermento perché bisogna decidere le pietanze dell’imminente pranzo, scoppia la ‘bomba’ Maneskin. Impossibile anche per le nostre cuoche resistere al fascino di Damiano che sussura il finale di Coraline: «Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, bella come il sole».

Le lady chef dell'Unione Regionale Cuochi Calabria, Mimma Grillo dell'Associazione Cuochi Vibo Valentia e Patrizia Cosentini dell'Associazione Cuochi di San Giovanni in Fiore, insieme alle altre rappresentanti lady chef di altre regioni d'Italia, sono emozionate, indaffarate, attive h24, sempre pronte e attrezzate. La sfida della buona cucina è sempre forte, soprattutto per le due lady chef calabresi, visto che la Calabria è la regione italiana dove si mangia meglio.

Mimma e Patrizia hanno partecipato attivamente alla preparazione degli oltre 300 pasti al giorno per tutta la settimana sanremese.

Le specialità sono esclusivamente regionali, preparate grazie al supporto del Compartimento Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi, unico organismo associativo giuridicamente riconosciuto, al quale sono iscritti oltre 15.000 fra chef professionisti e allievi.

In vista del gran finale del festival, le lady chef scommettono sui vincitori. Le preferenze sono diverse ma agli occhi delle signore della cucina sembra decisamente prevalere il fascino di un non concorrente: Damiano dei Maneskin. Una band che il festival lo ha già vinto lo scorso anno, ma ora è sul tetto del mondo. Un grande ritorno al rock che porta alto il nome dell’Italia.

Intanto per stasera si vedono in giro per Casa Sanremo le cipolle di Tropea, le patate della Sila e… !