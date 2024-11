Appuntamento con duetti e cover questa sera all'Ariston, per una delle serate tradizionalmente più amate dal pubblico: in scena le rivisitazioni di brani degli anni '60, '70, '80 e '90. Conduttrice della quarta serata, insieme ad Amadeus, Maria Chiara Giannetta, protagonista di Blanca, la fiction rivelazione della stagione tv.

In collegamento dalla nave: Pinguini Tattici Nucleari. Le Vibrazioni proporranno Live and Let Die di Paul McCartney, con Sophie and the Giants e il maestro Peppe Vessicchio.

Sanremo 2022 con LaC

Anche stasera il gruppo d’ascolto di LaC è pronto a rinnovare l’appuntamento su Twitter con commenti, foto e opinioni. Dai voti alle canzoni in gara agli abiti indossati da artisti e ospiti, dalle polemiche (immancabili) alle accuse di plagio.

Argomenti che saranno trattati e twittati attraverso l'account Twitter ufficiale di LaC News 24, che per stasera è stato sequestrato da Carla Monteforte, Alessia Principe e Francesco Rende e dal disegnatore e autore Gianluca Gallo

Come funziona

Per entrare nel nostro flusso, vi basterà taggarci nei vostri post e utilizzare l'hashtag #Sanremo2022: commenteremo insieme gli outfit, le canzoni, gli ospiti e si, saluteremo tutti insieme con una ola l'arrivo del mitico, unico maestro Peppe Vessicchio.

Perché - ricordiamolo anche stasera, per la terza volta - Sanremo è Sanremo: parappapappaparà!

Twitter Feed