Le dichiarazioni di Santo Versace, esponente di Italia Unica, ospite del programma KlausCondicio su YouTube

"Le regioni sono delle vere e proprie associazioni criminali di stampo politico e non hanno nulla da invidiare alla 'ndrangheta". Sono le parole di Santo Versace, esponente di Italia Unica, ospite del programma KlausCondicio su YouTube. "Sul piano strettamente morale -continua- addirittura sono peggio, perché mentre la 'ndrangheta è giustamente e con successo perseguita da magistrati, polizia e carabinieri, i signori delle Regioni si fanno le leggi su misura per avere il vitalizio a 50 anni, per finanziare i gruppi, per assumere chi gli pare senza regole, né concorsi, quindi promuovono il malaffare all'interno delle istituzioni stesse che dovrebbero rappresentare: sono criminali.



Hanno fatto esplodere il debito pubblico dello Stato, passando dal 40 al 100 per cento. C'è la sanguinaria criminalità mafiosa e c'è anche la criminalità politica. A gestire il Mose non c'era la 'ndrangheta ma i signori politici. Per non parlare delle spese delle regioni, Mafia Capitale. Dobbiamo usare un termine chiaro: c'è criminalità dentro la politica. Se facessimo un' indagine patrimoniale sulla vecchia guardia del Pd chissà cosa scopriremmo".



Versace riserva anche un amaro commento sulla fiction 'House of Versace' che parla della sua famiglia e dove viene dipinto come un uomo cinico, in perenne conflitto con i fratelli: "Chi ha girato quella fiction ha fatto un'operazione squallida, è spazzatura, non conosce la famiglia Versace e tantomeno il sottoscritto".