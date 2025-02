Il “Premio alla Professionalità 2025”, organizzato dal Rotary Club Riviera dei Cedri, è stato assegnato al Maestro Salvatore Cauteruccio, fisarmonicista di fama che, grazie al suo talento, ha tenuto concerti in ogni angolo del mondo. La cerimonia si è svolga sabato 8 febbraio nella sala congressi dell’Hotel Santa Caterina di Scalea, la città in cui l’artista, originario di Buonvicino, risiede con la famiglia.

Una lunga carriera

Salvatore Cauteruccio, come si evince dal suo lungo curriculum, si è esibito oltre che in Italia, anche in Russia, Germania, Olanda, Brasile, Svizzera, Slovenia, Albania, Inghilterra, calcando importanti palcoscenici: Kremlin di Mosca, Auditorium Ibirapuera, Piazza Skanderbeg, Teatro Ariston di Sanremo, Auditorium della Conciliazione, Teatro Lac. Tra i tanti riconoscimenti ricevuti, c’è anche il premio IMAIE per musica da film nel prestigioso festival internazionale di Castelfidardo. Dal 2012 suona stabilmente con la cantautrice Mariella Nava ed è nella Top List dei primi dieci fisarmonicisti Italiani ai Jazzit Awards. Ha scritto e arrangiato musiche per diversi spettacoli teatrali. Dal 2013 al 2016 è stato in tour con l'attrice Anna Mazzamauro per lo spettacolo "Nuda e Cruda", curando gli arrangiamenti delle musiche di Amedeo Minghi. Dal 2016 collabora con il Maestro britannico Geoff Westley e dal 2023 con il cantautore Cesare Cremonini. Nel 2024 ha registrato con la “Roma Film Orchestra” la colonna sonora composta da Susan DiBona e Salvatore Sangiovanni per il film americano “Say a Little Prayer”, diretto dal regista Patrick Perez, che vede come attore e produttore della pellicola il cantautore Luis Fonsi.

Le motivazioni del premio

Il Rotary Club ha motivato così il conferimento del premio: “Per il suo appassionato impegno per diffondere la cultura musicale nel territorio della Riviera dei Cedri”.

«Sono così emozionato per questo evento – ha detto Cauteruccio ai microfoni di LaC News24 – che stamattina mi sono svegliato alle 6 di soprassalto, per la paura di arrivare in ritardo alla cerimonia. Ogni premio è per me un punto di partenza».

Le dichiarazioni della presidente Luisa Bruni

«Il Rotary Club Riviera dei Cedri – ha evidenziato la presidente Luisa Bruni – si propone ogni anno di valorizzare le risorse professionali del territorio, conferendone un riconoscimento adeguato. Quest’anno si è deciso di conferire il premio ad una vera eccellenza del territorio e cioè al maestro Salvatore Cauteruccio, un vero professionista dal nutrito curriculum e di grande spessore umano. Salvatore Cauteruccio – ha concluso – pone nella sua professione davvero tanta competenza».