A "La Bruca" in programma nove spettacoli gratuiti per tutto il mese di agosto

Distrutto dalla ‘ndrangheta torna a vivere il resort “La Buca”. Il piccolo gioiello, collocato sulla costa tirrenica, era stato oggetto di atti intimidatori, compreso un devastante incendio. A distanza di anni, una nuova fase, un nuovo inizio per la struttura che, dopo il successo di pubblico ottenuto con la serata di apertura e l’esibizione di Marco Morandi con il suo “Omaggio alla musica italiana”, ospiterà per tutto il mese di agosto una rassegna teatrale.

Sul palco dell'anfiteatro, giovedì 4 agosto, si attendono i giovani allievi de “Academie Internationale Des Arts du Spectacle di Versailles" che porteranno in scena lo spettacolo "Scaramouche", per la regia di Carlo Boso. Trent'anni dopo la prima messa in scena dello spettacolo con il Tag di Mestre, Carlo Boso ripropone lo spettacolo. In questa occasione vestiranno i panni di protagonisti gli allievi della rinomata scuola che lo stesso Boso dirige a Versailles insieme a Danuta Zarazik.

Soddisfazione è stata espressa dal patron della rassegna, Francesco Maria Fazio che ha allestito insieme a Elena Fazio, presidente dell'associazione “Act, agire con il teatro, un cartellone con ben nove appuntamenti. Musica, teatro, canto, commedia. E ancora, colonne sonore per il cinema al romanzo epistolare. Una programmazione che registrerà la presenza di artisti in gran parte noti al grande pubblico così come gli autori proposti.

Il programma

Il 7 agosto sarà la volta di Antonella Cioli con il divertente "Passacantando", scritto e diretto da Vincenzo Salemme; mentre il 10 Agosto Simona Patitucci interpreterà un vasto repertorio di musiche e canzoni da film.

L'appuntamento del 13 agosto è con Edoardo Siravo, Gabriella Casali e Bartolomeo Sciannimanica, gli artefici di "Notte di note, sogni di...versi". Il 19 Agosto, invece, un' interessante proposta di teatro interattivo sul tema della maternità “Open day” di e con Elena Fazio e Angela Sajeva.

Un appassionato, focoso e infine disperato esempio di letteratura amorosa è invece la serata reading dal titolo "Si dubita sempre delle cose più belle", in programma il 23 agosto. Accompagnati da musiche di Chopin eseguite al pianoforte Lorenzo Aronne, Cicci Rossini e Mariano Rigillo daranno voce ad alcuni brani dell'intenso epistolario d'amore tra lo scrittore Federico De Roberto e la nobildonna milanese Ernesta Ribera Valle.

Chiuderà la rassegna l’omaggio allo scrittore brasiliano Jorge Amado con due spettacoli - entrambi per la regìa di Norma Martelli - tratti da due sue famose opere: il 28 agosto "Dona Flor e i suoi due mariti" e "Teresa Batista, stanca di guerra", (il 29 agosto) interpretati da due giovani e valenti attrici della scena italiana Claudia Campagnola e Silvia Siravo.

Tutti gli spettacoli teatrali (con ingresso libero) sono previsti alle 21.30 nel suggestivo anfiteatro de "La Bruca Resort" in via Unità d'Italia a Scalea.