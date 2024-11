La proposta è stata formulata dal presidente del Consiglio regionale Antonio Scalzo al vicepresidente del colosso dell'ecommerce, Russ Grandinetti, che l'ha accolta con entusiasmo nel corso di un incontro riservato che si è tenuto questo pomeriggio a Lamezia Terme

Al colloquio con il rappresentante di Amazon, accompagnato dalla moglie e dal figlio, hanno partecipato il sindaco di Conflenti Giovanni Paola e l'imprenditore lametino Francesco Grandinetti. Scalzo, a nome della comunità calabrese, ha dato il suo benvenuto a Grandinetti nella terra d'origine dei suoi nonni emigrati da Conflenti alla volta degli Stati Uniti nel secolo scorso. "Siamo felici di avere accolto un nostro corregionale che è riuscito a raggiungere le vette più alte della realizzazione umana e professionale, diventando uno degli uomini più influenti dell'editoria a livello mondiale. Russ Grandinetti è fonte di orgoglio per tutti noi - ha affermato Scalzo - ed è anche un esempio da emulare per tanti giovani che hanno grandi capacità ma, purtroppo, ancora oggi, scarse opportunità di potersi affermare in un territorio che vive sulla propria pelle la drammatica attualità della questione meridionale. Proprio pensando ai nostri giovani - ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale - gli abbiamo chiesto di mettere alla prova le nostre migliori intelligenze. Il Consiglio regionale è pronto a farsi carico dei costi per uno stage di alcuni mesi per i tre laureati più meritevoli selezionati con procedure trasparenti e formatisi negli atenei di questa regione. Grazie alla disponibilità di Russ avranno l'opportunità di essere messi alla prova in una grandissima azienda e di giocarsi una chance straordinaria". Da parte di Russell Grandinetti un'accettazione entusiastica della proposta di Scalzo che nasce dal ricordo dei sacrifici che la famiglia del manager ha fatto per consentirgli di arrivare al top nell'industria editoriale a livello planetario.