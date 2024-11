L’assessore regionale spiega: “Vogliamo stimolare i ragazzi alla ricerca di buone notizie”

L'assessore regionale alla Pubblica Istruzione Federica Roccisano ha presentato stamane nella sala oro della Cittadella regionale a Catanzaro la "Scatola della positivita'", un'iniziativa legata al mondo delle scuole primarie e secondarie in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale. Con l'assessore Roccisano erano presenti anche il direttore regionale dell'Ufficio Scolastico Regionale Diego Bouche' e il giornalista Carlo Macri' che da qualche settimana cura un inserto del Corriere della Sera "Buone Notizie" diretto da Elisabetta Soglio. Il progetto, illustrato durante la conferenza stampa, è molto semplice: nelle scuole che decideranno di aderire verrà posizionata una Scatola della Positivita', che raccoglierà ogni settimana le cosiddette buone notizie.

Le notizie più belle su un sito dedicato

10 gli ambiti su cui gli studenti sono invitati a scovare buone pratiche: Creativita', Positivita', Legalita', Socialita', Parita' di genere, Sostenibilita', Equita', Inclusivita', Glocalita', Felicita'. Le notizie piu' belle confluiranno su un sito dedicato e le migliori consentiranno di ricevere degli alberi in dono per la propria scuola. "Partendo dalle scuole - ha detto l'Assessore Roccisano - vogliamo stimolare i ragazzi alla ricerca delle buone notizie, delle migliori pratiche, delle tante cose belle che accadono nella nostra regione. In una terra sovraesposta da un immagine spesso negativa, pensiamo sia giusto fare emergere anche tutto cio' che e' bello e che funziona, magari anche meglio che in altri luoghi. I bambini saranno i registi di questo progetto. Attraverso i loro occhi forse scopriremo una realta' un po' migliore di quella raccontata in Tv e sui giornali". Anche per il il direttore regionale dell'Ufficio Scolastico Regionale Diego Bouche' la Calabria e' una terra che andrebbe raccontata diversamente.

!banner!

“Buone notizie”

"Da quando opero in questa regione - ha detto - ho scoperto persone, pratiche e luoghi bellissimi. Certo, non si puo' nascondere una realta' a tratti amara per ragioni complesse e ambientalmente difficili ma questa iniziativa tende a mettere in risalto tutto il positivo che c'e'. Molti ad esempio non sanno che alcune scuole calabresi di recente hanno trionfato in gare internazionali battendo avversari americani o europei". Carlo Macri', giornalista del Corriere della Sera, ha raccontato l'esperienza di "Buone Notizie", il nuovo inserto del Corriere della Sera, che sta ottenendo ottimi risultati. "Finalmente - ha detto - nasce un modello diverso di fare giornalismo. Purtroppo le buone notizie hanno sempre avuto un valore secondario nelle scelte editoriali, ora pero' qualcosa sta cambiando. Si avverte quasi la necessita' di pubblicizzare buone pratiche, esperienze positive, fatti belli. C'e' bisogno di meno odio, ed e' importante che questa cultura, come nel caso del progetto presentato oggi, nasca proprio nelle scuole".