USB Calabria sostiene l’assegnazione della cattedra al professor Caruso mentre Alternativa popolare ha affisso manifesti recanti la scritta ‘Da fallito rivoluzionario a barone universitario’

Catanzaro – “Auspichiamo che le sue qualità professionali non vengano infangate, con giudizi non qualificati, da sindacati di polizia, gli stessi che ricordiamo essere stati silenti, fino alla complicità, quando si è trattato dei fatti di Genova, di Bolzaneto, per non parlare dei trattamenti riservati a Federico Aldrovandi, a Stefano Cucchi, a Pino Uva, eccetera, eccetera. Lo ha scritto USB Calabria in una nota. Così come riteniamo strumentali le polemiche messe in campo da una certa politica che, con argomentazioni di baso livello, ritiene di poter intervenire anche in una vicenda come quella dell’assegnazione delle cattedre: evidentemente così abituati a gestire potere, non si rassegnano che talune decisioni sfuggano alle loro ingerenze.



La questione del Professor Caruso, riguarda esclusivamente l’istituzione universitaria e la sua assoluta autonomia che non deve essere assolutamente messa in discussioni da polemiche sterili e capziose.



USB invita, quindi, tutte le parti sociali, gli organi competenti politici, sociali, giudiziari ad intervenire affinché, si smetta l’attacco mediatico scatenato su tutti i fronti con la questione “Caruso”. Sembra che in questi giorni l’unico argomento di discussione sia, infatti, quello che riguarda il professor Caruso, invece di preoccuparsi dei tanti problemi che investono la città di Catanzaro e la regione tutta, con una crisi che sta togliendo anche l’aria ai cittadini, impoveriti giorno dopo giorno, ridotti senza le tutele del welfare state, senza contratti di lavoro e con la prospettiva di lavorare a vita, grazie alla riforma Fornero. Riteniamo che in uno Stato democratico, la discriminazione per la professione di idee, sia assolutamente aberrante ed intollerabile.



Per questi motivi, USB Calabria dà il pieno ed ampio sostegno al professor Caruso, assieme ad un caloroso benvenuto nella città di Catanzaro”.



Mentre i sindacati sostengono l’arrivo del professor Caruso, il movimento di estrema destra, Alternativa popolare Catanzaro, protesta contro l’assegnazione della cattedra del Corso di Sociologia dell'ambiente e del territorio a uno dei fondatori di Rete del Sud e ex deputato di Rifondazione Comunista Francesco Saverio Caruso. Alternativa popolare ha affisso numerosi manifesti recanti la scritta "Da fallito rivoluzionario a barone universitario" , proprio nella via della facoltà di Sociologia. "Il professore ha ottenuto l'incarico per il suo curriculum", hanno spiegato il direttore di Sociologia, Cleto Corposanto e il rettore dell'università Magna Graecia, Aldo Quattrone.