Sold out per entrambe le date dello spettacolo Ingresso Indipendente, commedia brillante scritta da Maurizio De Giovanni

Il fascino di Serena Autieri è il fulcro attorno al quale si snoda lo spettacolo Ingresso Indipendente, commedia brillante, scritta da Maurizio De Giovanni, apprezzato autore di altre opere di successo come I Bastardi di Pizzofalcone, messa in scena al Rendano di Cosenza per la regia di Vincenzo Incenzo, nell’ultimo appuntamento della stagione di prosa.

Sul palco un cast di assoluto rilievo

Funziona la coppia composta da Serena Autieri e Tosca d’Aquino affiancate dall’ottimo Pierluigi Misasi, da un sorprendente Giovanni Scifoni e dall’elegante Biancamaria Lelli. Applauditissima Fioretta Mari, nota al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di insegnante di recitazione in alcune edizioni della fortunata trasmissione Amici di Maria De Filippi.

Cala il sipario sulla rassegna L'Altro Teatro

L’intreccio a tinte rosa e dal sapore vagamente cinematografico, vede la Autieri nei panni della escort Rosalba, amante del direttore di Massimo, il cui appartamento, dotato di un ingresso indipendente, viene utilizzato per i loro incontri extraconiugali. Massimo, balbuziente, vittima dell’atteggiamento prevaricatore del suo capo, attende da tempo una promozione, per convolare a nozze con la sua cerbiattina, Tosca d’Aquino. Non sa però che la fidanzata ha una tresca con l’idraulico. Viene fuori una rappresentazione tutto sommato piacevole, soprattutto nella seconda parte. Con la doppia data di Ingresso Indipendente cala il sipario sulla rassegna L’Altro Teatro, 14 spettacoli organizzati dagli operatori dello spettacolo Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano, quasi tutti da sold out a testimonianza della qualità del cartellone realizzato con il contributo della Regione Calabria e dell'amministrazione comunale di Cosenza.

Salvatore Bruno