«La paura prima di interpretare Mia Martini era tanta, perché i paragoni saranno inevitabili. Io però ho la coscienza a posto, le ho dato tutto il mio cuore». Così la giovane attrice napoletana Serena Rossi parla dell'esperienza da interprete del film per la tv dedicato alla vita e alla voce della cantante originaria di Bagnara prematuramente scomparsa nel 1995.

Atteso il prossimo inverno su Rai1, “Io sono Mia”, diretto da Riccardo Donna, avrà come attrice protagonista, nei panni di “Mimì”, proprio l’attrice partenopea. Un ruolo a 360 gradi, perché viste le doti canore, Serena Rossi non solo doppiato, ma cantato e reinterpretato le canzoni di Mia Martini.

E questo sarà sicuramente un altro successo da aggiungere alla breve ma già intensissima carriera della coprotagonista di “Ammore e malavita” dei Manetti Bros, vincitrice sia del David che del Nastro d'argento come cointerprete di Bang Bang, brano della colonna sonora premiato come miglior canzone originale. «Mia Martini - dice - era una donna del sud, di Bagnara Calabra, passionale, carnale, simpaticissima. Tutti i suoi amici ricordano di lei la sua risata. Abbiamo cercato di raccontare anche quegli anni lì e spero che questo film tv permetta anche a chi non la conosceva di scoprire questa grande artista».