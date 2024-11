Si è alzato il sipario sulla 59esima edizione del "Settembre rendese", manifestazione tra le più longeve della Calabria. Quest’anno il direttore artistico, Alfredo De Luca, ha deciso di dedicare la kermesse alle donne.

Come testimonial del festival è stata proprio una donna a tagliare virtualmente il nastro dell’inaugurazione. La campionessa di pallavolo Francesca Piccinini è infatti la testimonial del Settembre rendese 2024. La Piccinini ha partecipato a un incontro che si è svolto ieri nei locali del Museo del Presente di Rende e oltre a parlare del festival non ha fatto mancare un suo pensiero sul mondo della pallavolo italiana. «Sono orgogliosa di essere qui e di aver aperto le porte di questo festival - ha affermato ai nostri microfoni Francesca Piccinini -. Negli ultimi anni la pallavolo italiana a livello mondiale è cresciuta tantissimo e sicuramente la mia generazione ha contribuito molto in questi anni. Questo oro olimpico arrivato un mese fa è qualcosa di troppo bello. Sono davvero orgogliosa di tutte le ragazze della Nazionale italiana».

Un "Settembre rendese" dedicato alle donne che vedrà tra le artiste in calendario Giusy Ferreri, che si esibirà in piazza Kennedy a Rende domani sera, Simona Bencini dei Dirotta su Cuba sul palco della manifestazione il prossimo 17 settembre e Rose Villain sabato 21 settembre su via Rossini.

«Un messaggio chiaro - dice il direttore artistico del festival Alfredo De Luca -, cioè quello di concentrarsi sulla figura della donna e delle donne. Questa edizione del festival è appunto dedicata a tutte le donne così come testimonia anche la line up degli artisti». E sulle aspettative dell'edizione 2024 del Settembre rendese: «Ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico e voglio ricordare che tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito - ci dice De Luca -. Questo è un modo per offrire a tutti la possibilità di assistere alle esibizioni di artisti di spessore e trascorrere in compagnia queste serate di settembre. Questa è una manifestazione che accoglie tutti». Per tutti gli eventi in programma è possibile visitare il sito ufficiale del Settembre Rendese.