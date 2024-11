Un grande successo per la città che ha accolto, per l’occasione, oltre 2mila persone

Piazza degli Eroi gremita per la prima serata del teatro all'aperto nel centro storico, con lo show di un artista di razza: Teo Teocoli.

Due ore intense di spettacolo in cui il comico, nato a Taranto da genitori calabresi emigrati a Milano, ha tenuto alta l'attenzione di migliaia di spettatori. Un fiume in piena, tra canzoni, aneddoti e personaggi. Ad accompagnare le esibizioni musicali di Teo Teocoli, l'immancabile Doctor Beat Band.

Dalla passione per la musica, (Teocoli fu tra i fondatori del gruppo “Quelli degli anni '60” dal quale poi sorgerà la Premiata Forneria Marconi), all'incontro con Adriano Celentano, fino ai suoi personaggi, come il molleggiato, Felice Caccamo e l'omaggio a Cesare Maldini.

Risate e applausi per un grande artista che conserva l'energia, la verve, l'ironia e la classe degli esordi. Prima di Teocoli, sul palco allestito in Piazza degli Eroi, di scena il jazz con "Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio", con Salvatore Russo e Paolo Viscardi alla chitarra e Camillo Pace al contrabbasso. Un concerto che ha coinvolto ed emozionato il numeroso pubblico presente.

Un successo, dunque, la prima serata del settembre Rendese nel centro storico. «Siamo contenti -ha sottolineato l'assessore alla Cultura Vittorio Toscano - per l'ottima riuscita dello spettacolo e per gli apprezzamenti ricevuti dalle tantissime persone che sono giunte nel borgo antico di Rende da tutta la provincia, oltre duemila le presenze. In molti hanno usufruito del servizio navetta gratuito che sarà attivo per le tre serate nel centro storico. Siamo riusciti a portare nella parte antica della città - ha aggiunto l'assessore Toscano- tanta gente che ha gradito anche le numerose iniziative realizzate insieme alle associazioni del territorio».

A fare da cornice: la Via dei Vini con le migliori cantine del territorio e le degustazioni enogastronomiche, l'itinerario teatrale per le strade del Borgo Antico, la Città del Sole, con William Gatto e la raccolta di beneficenza a cura del Rotaract Club Rende.