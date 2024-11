L’International Fashion week si conferma un evento di prestigio che premia i grandi della moda e aiuta ad emergere i nuovi talenti. I protagonisti dell'appuntamento promosso dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer

Atmosfere da sogno e ospiti del calibro di Gianni Sapone con la sua nuova collezione di haute couture “Femmina” all’International fashion week di Reggio Calabria. L’evento giunto alla sua terza edizione è stato promosso dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, guidata da Alessandra Giulivo e Dario Caminiti, in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune. In passerella abiti mozzafiato e colpi di scena, come i fuochi d’artificio durante la sfilata di Stefano Blandaleone, entrato armato del suo smartphone per coinvolgere nello show anche gli 800mila fan che lo seguono sui social.

Tra i premiati nel Salone Foyer del Teatro Francesco Cilea con il prestigioso “Golden Muse Awards” : Vanessa Foglia, nota per il suo marchio “Abitart”, Lino Valeri, uno dei più importanti stilisti della moda nazionale sposo, Lilli Spina, stilista reggina dal respiro internazionale e il venezuelano Johanth Cachon promessa del fashion system. Anche quest’anno spazio ai talenti nelle quattro categorie previste: Eccellenze Internazionali e del Made in Italy, Fashion Designer, New Generation e Accademie di Moda.

Le eccellenze

Antonino Cedro nella sua nuova collezione di abiti da sposa, “Secret Love” mostra di essere attento al dettaglio: perle, swarovski, applicazioni floreali, stoffe in cady di seta e pizzo chantilly, uniti a trasparenze, mantelle e strascichi. Il suo abito di punta conta 7 metri di coda.

Giosì Barbaro, nota ormai su tutto il territorio nazionale grazie all’espansione del suo brand “Giosì Beachwear, prende ispirazione dalle lontane isole esotiche. Non per niente, il nome dato alla collezione è “Tropicana”, in cui si unisce arte e moda in stampe floreali con inserti in lurex, ruche di tulle, balze in chiffon, crepe e satin. Per la prima volta Giosì presenta la linea uomo: dà alla figura maschile un modo di vestire in spiaggia targato con il suo nome.

Pasqualina Tripodi ha fatto del suo marchio di gioielli ecosostenibili, “Pasly artDesign”, una vera e propria visione di vita: “Luce” è un modo di vedere e di sentire, ed il nome riprende i colori metallici e i cristalli delle sue creazioni. Gli elementi e i colori della natura sono protagonisti sulla figura, esaltando la bellezza “luminosa” della donna.

Noemi Azzurra Neto Dell’Acqua,legata indissolubilmente all’atelier di famiglia e veterana della Camera, propone abiti da tessuti e forme ricercate, per una sposa che si vuole sentire unica ma anche sbarazzina; immancabile per lei, il pantalone.

I Fashion Designer

Demetrio Romeo presenta la sua collezione “Privè 2019”, che sancisce il suo debutto nel settore: una precisa scelta è stata quella di non pubblicare gli abiti sul web, ma di renderli visibili solo dal vivo. Vestiti da sogno, che seguono perfettamente la figura femminile tra trasparenze e ricami, spacchi e schiene scoperte. Per una sposa che si vuole sentire anche diva.

Valentina Poltronieri punta sulle stampe e sui dettagli: fantasie vichy, piume, pellicce e applicazioni scintillanti. La sua collezione è “The Age of Icon”, adatta ad ogni ragazza desiderosa di essere notata per strada.

Mariateresa Furfaro presenta abiti dai colori accesi, che catturano lo sguardo; blu intenso, verde smeraldo, fucsia, pois neri su sfondo bianco e floreale.

Margherita de Cles racconta una donna quasi “eterea”: l’ispirazione è etnica dato il suo legame con l’India, con preziosi crop top abbinati a colorate e leggere gonne in tulle.

Federica De Stefano mostra tramite la ricerca di colori, l’uso di simbologie e la creazione di segni grafici espressivi, le tre fasi del percorso che dalla paura ci portano al raggiungimento della serenità.

Enrica Vadalà presenta “MIX & MATCH”, una collezione per nulla scontata che gioca sul mix di colori, tessuti e fantasie. Un impatto visivo forte e deciso per una donna che ama distinguersi dalla massa.

Viviana Vlachopulos propone il beachwear con la collezione “Blonde Cintre SS18”, elegante e ricercata, sui toni raffinati dell’oro, del blu, e degli immancabili bianco e nero.

Mirella Melia con il brand MM e le sue t-shirt, fatte a mano da sarte appositamente formate, indossate da numerose star del cinema e della musica italiana.

Ilaria Speranza propone per la prima volta in passerella i suoi gioielli e gli accessori per capelli creati con la complessa lavorazione artigianale di metalli, tessuti e cristalli.

Maria Ambroggio e Tiziana Pansino, giovani stiliste emergenti e inseparabili amiche, nella loro collezione di abiti hanno fuso insieme costruzioni tridimensionali, intagli fatti rigorosamente a mano e tessuti diversi.

New Generation

Milena Giordano, direttrice dell’Istituto Europeo Euromode School sede di Reggio Calabria, è una stilista che porta avanti l’artigianalità e il made in Italy collezionando per uomo e per donna. Sara Galtieri, ancora, unisce grazia e delicatezza esaltando la purezza del colore. La capsule “Giuseppina Di Bartolo haute couture”, invece, è un elogio alle asimmetrie geometriche, che intrecciano modernità e sensualità nella sua collezione “Chic Shock”. Un altro omaggio al mondo sterminato e affascinante della natura è quello di Cristina Romeo, che con il suo brand “Cristel design” offre gioielli e accessori di moda romantici e femminili. Patrizia Sorrentino al Cilea porta il marchio 2milami, un che nasce dalla passione per lo stile, la moda e l’estetica di tre amiche universitarie che nel 2000 che si sono ritrovate a Milano.

Accademie

L’estro ed il talento delle nuove generazioni vengono esibiti in tutto il loro valore nelle creazioni dei ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dell’Accademia di Palermo-Progettazione della moda, e dell’Istituto Europeo Euromode School sede di Reggio Calabria; dell’Accademia New Style di Cosenza-Scuola di moda e design, e dell’Istituto di Moda Burgo-sede di Reggio Calabria. Installata al “Cilea” per queste giornate, la mostra fotografica a cura degli allievi della scuola di fotografia “Il Cerchio dell’Immagine”.