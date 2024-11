Presenterà il libro La Costituzione e la bellezza, scritto con il giurista messinese Ainis

“La Costituzione e la bellezza”. Vittorio Sgarbi torna a Rossano, per presentare il suo nuovo libro. Il sorprendente intreccio tra arte, diritto e letteratura, scritto a quattro mani con il giurista messinese Michele Ainis sarà al centro dell'incontro in programma per il primo settembre, alle 21, nel chiostro del Palazzo delle Culture San Bernardino, nel centro storico.

È quanto fa sapere l'assessore alla cultura e all'internazionalizzazione Serena Flotta che invita tutti a partecipare a questo ulteriore evento culturale di qualità destinato a promuovere Rossano Città d'Arte e del Codex oltre i confini regionali.

«Con questo evento – dichiara il sindaco Stefano Mascaro - si conclude una programmazione socio-culturale che, così come indicato nelle priorità del nostro programma politico-amministrativo, ha visto e continuerà a vedere, Rossano protagonista. Dalla lectio magistralis di Roberto Vecchioni, alle Piazze della Musica passando dalla Giornata dell'Arte fino alla grande chanson francese di Mademoiselle (Marie Claude Lebel et Son Orchestre al San Bernardino. Sono, questi, alcuni degli eventi che, appuntamento dopo appuntamento, hanno fatto registrare il tutto esaurito. Nella Città Alta – conclude il primo cittadino – forse abbiamo avuto quest'anno qualche luce in meno ma, così come è stato riconosciuto da tutti, è stato registrato un numero di visitatori maggiore rispetto agli altri anni, attratti dalla qualità degli eventi che abbiamo proposto».

“La Costituzione e la bellezza”, edito da “La nave di Teseo” nella collana “I fari”, si compone di 16 sedici capitoli, uno per ciascuno dei dodici principi fondamentali della Carta e quattro dedicati ai titoli che la compongono. Il punto di vista di Ainis si accompagna a una lettura illustrata da Sgarbi attraverso le opere d'arte evocate dal testo costituzionale.

L’opera rappresenta un dialogo tra arte, diritto e letteratura, e si legge come un'appassionata storia della bellezza d'Italia.