Anche a Cosenza si è celebrato un tributo a Fabrizio De Andrè, a vent'anni dalla sua scomparsa, datata 11 gennaio 1999. Tutto esaurito al Teatro dell’Acquario per lo spettacolo di apertura della stagione di prosa, dedicato proprio alla figura del cantautore genovese. Proposti alcuni tra i suoi brani più conosciuti, come La canzone di Marinella, Il pescatore, Rimini, Via del Campo, ma anche aneddoti, immagini evocative, letture di stralci scritti dallo stesso De Andrè.

Messaggio di ringraziamento di Dori Ghezzi

Sul palco, per la serata intitolata Gli arcobaleni di altri mondi intorno a Fabrizio De André in replica anche sabato 12 gennaio, si sono alternati Sasà Calabrese (chitarra e voce), Daniele Moraca (chitarra, armonica e voce), Roberto Risorto (pianoforte), Danilo Chiarella (basso elettrico), Checco Pallone (percussioni, tamburi a cornice), Massimo Garritano (Bouzouki, Lap Steel) e Gaspare Tancredi (chitarra e voce). Al gruppo è giunta anche una lettera di ringraziamento da parte di Dori Ghezzi.



«Carissimi – ha scritto la cantante e compagna di De Andrè nella vita – è sempre per me un grande piacere ricevere vostre notizie e sapere dei vostri concerti. Sono felice di leggere ancora una volta del vostro sincero entusiasmo, della vostra passione per Fabrizio e per le sue opere. Desidero, con queste righe, esprimervi la mia più sincera e profonda gratitudine e augurarvi in che si continui a rimanere tutti insieme a Fabrizio per tanti e tanti anni ancora». Nelle immagini l’esecuzione di Bocca di Rosa.