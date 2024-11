Torna alla carica il Somewhere Festival, rinomato appuntamento estivo con la musica elettronica, che arriva quest’anno alla sua quarta edizione. Date da cerchiare sul calendario: il 17, 18 e 19 agosto. Un format che rimane invariato, quello di un festival che di anno in anno regala, agli amanti del genere e non, location di elevata bellezza, mirando alla valorizzazione turistica e culturale della Calabria. Quest’anno sarà il piccolo comune di Gizzeria (CZ) ad ospitare l’evento, i dettagli che riguardano le location sono ancora top secret, le uniche notizie accessibili riguardano gli eventi diurni che si terranno in spiaggia mentre i luoghi d’arte saranno scelti per le venue notturne, come per la scorsa edizione.

Svelata la line up non ancora definitiva di quest’anno, si parte da Kerri Chandler, una delle colonne portanti della scena house, dj statunitense che in questa edizione “vestirà i panni di contrabbassista” per eseguire la versione unplugged di una sua intramontabile hit: “Track 1 (The Way It Goes)”. Fiore all’occhiello, il famoso DJ Seinfeld, uno dei produttori musicali più corteggiati di questi ultimi mesi. Ultimi ma non meno importanti, l’olandese Nachtbraker e due talenti nostrani: il duo Dirty Channels e Indian Wells, che scalderà il pubblico con i suoi magici live. È online la prima release di biglietti, disponibile ad un prezzo più che popolare che vale la pena acquistare dare supporto a questi ragazzi da anni con amore coltivano la loro passione per i beat elettronici, garantendo assoluto divertimento.