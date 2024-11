Sta per sbarcare su LaC Tv il nuovo programma televisivo “Sorridi… sei in Calabria”, condotto dalla brava e bella Francesca Russo. In ogni puntata faremo un viaggio alla scoperta della Calabria, dei paesaggi, dei panorami e delle bellezze incontaminate. Ma racconteremo anche le particolarità, i luoghi comuni, le tradizioni e le usanze di una terra tanto bella e ancora per certi versi poco conosciuta. In onda da lunedì 11 giugno, alle 15.30 e alle 22.30, su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre.