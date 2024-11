VIDEO | I dettagli della kermesse sono stati illustrati in conferenza stampa nella città dell'ippocampo. Tra le novità, l'opera lirica Tosca che andrà in scena il 14 agosto

Dal 23 luglio al 7 settembre a Soverato sarà di nuovo tempo di grandi eventi. Torna infatti nella perla dello Ionio la Summer Arena nata da un’idea del promoter Maurizio Senese. Ad aprire la rassegna, presentata ufficialmente al comune di Soverato, sarà l’atteso concerto di Francesco de Gregori seguito il 3 agosto da Salmo, l’11 agosto da Irama, il 17 agosto da Gemitaiz, il 20 agosto Anastasio, il 22 Fiorella Mannoia. Per finire il 24 agosto e il 7 settembre con la simpatia di Enrico Brignano e Pucci. Un progetto che senza finanziamenti pubblici riesce a garantire ad un pubblico variegato calabrese spettacoli di qualità. «Quest’anno abbiamo ben 36 sponsor – ha affermato Senese - il doppio rispetto allo scorso anno, tra cui 10 spa a livello nazionale e internazionale. Il più grande sostenitore resta il pubblico che viene a pagare il biglietto, in tre anni ricordo che abbiamo avuto 80.000 paganti, di questi il 65% proveniente da ogni parte d’Italia». «La Summer Arena rientra tra i cinque eventi più importanti della stagione estiva a livello nazionale – ha ricordato il sindaco della città Ernesto Alecci -. Questo ci riempie di orgoglio e ci fa capire anche le difficoltà che bisogna affrontare per chi vuole fare imprenditoria in Calabria senza contare su contributi pubblici».

L'opera

Tra le novità di quest’anno la collaborazione con l’associazione Publidema Eventi e comunicazione di Demetrio Mannino e l’associazione culturale Traiectorie con il suo direttore artistico Domenico Gatto, che porteranno inscena il 14 agosto un fuoriprogramma, l’opera lirica Tosca di Giacomo Puccini che nel cast, oltre ad artisti di primo piano quali Paoletta Marrocu, Mikheil Sheshaberidze, Venteslav Anastassov nei panni dei protagonisti, anche due talenti calabresi, come ha sottolineato l’addetto stampa dell’associazione Traiectoriae Annunziato Gentiluomo: il reggino Giuseppe Zema e il diamantese Massimiliano Silvestri. Completa il cast Antonio De Gobbi. Ala conferenza stampa è intevenuta anche Michela De Francesco, segretario comunale di Soverato.