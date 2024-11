Il presule di Cassano presenterà la pubblicazione a Mendicino il 22 settembre

Per iniziativa dell’Associazione Più di Cento – Tana per la Legalità, presieduta da Salvatore Magarò, il vescovo di Cassano, Monsignor Francesco Savino, presenterà il suo libro “Spiritualità e politica” nel corso di una iniziativa organizzata a Mendicino per le ore 17 di venerdì prossimo 22 settembre.

All’appuntamento, ospitato nell’Auditorium San Giovanni Paolo II del complesso pastorale di Cristo Salvatore, in contrada Pasquali, interverranno oltre al presule cassanese ed allo stesso Salvatore Magarò, il sindaco di Mendicino Antonio Palermo, il direttore responsabile della rivista “Parola di Vita” don Enzo Gabrieli, il presidente della Fondazione Carical Mario Bozzo, i docenti universitari Mario Caligiuri e Matteo Dalena.