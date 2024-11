VIDEO | Tante sinergie per far fronte alla ristrettezza di risorse. Il clou con l'esibizione dell'ex componente dei Pooh il 16 agosto

Pochi i soldi nelle casse del Comune, ma Stalettì non rinuncia al cartellone estivo. Un obiettivo raggiunto grazie alla capacità dell’amministrazione guidata dal sindaco Alfonso Mercurio di mettere insieme le energie positive a partire dalla Pro loco di Copanello e dalla parrocchia di Santa Maria Assunta.

L’estate Stalettese, presentata in conferenza stampa dal sindaco Mercurio, alla presenza del vice Rosario Mirarchi, dell’assessore Maurizio Torchia, del presidente del Consiglio comunale Salvatore Grillone e del parroco don Roberto Corapi, propone anche quest’anno un ricco programma di eventi capaci di accontentare i più piccoli e i meno giovani.

Il clou sarà il concerto di Roby Facchinetti, tastierista e voce dei Pooh, che la sera del 16 agosto nel piazzale antistante al convento di San Gregorio ripercorrerà il repertorio del gruppo che ha scritto alcune tra le pagine più importanti della musica italiana. La serata sarà presentata dal noto conduttore televisivo Domenico Milani.

«Abbiamo avuto poche risorse a disposizione - ha spiegato il sindaco Mercurio - ma siamo riusciti a proporre eventi importanti come il concerto di Facchinetti. Ciò è stato possibile grazie all’impegno di tante persone, del comitato spontaneo e grazie all’aiuto degli sponsor».

Oltre ad iniziative a carattere religioso, tra cui le messe celebrate a Caminia da don Roberto Corapi, la parrocchia ha organizzato anche alcune iniziative ludiche, come il “Nutella party” e il “Karaokando” che il 14 agosto vedrà partecipare i bambini dell’oratorio.

Uno spazio è dedicato alle associazioni con “Calabria in passerella”, che prevede una sfilata di costumi tradizionali calabresi organizzata dall’associazione “Laboratorio della Solidarietà”.

Come ha sottolineato il vice sindaco Mirarchi, delegato al turismo, le frazioni come Copanello, Caminia e Pietragrande, saranno parte integrante del programma estivo: il 30 agosto, a Copanello, c’è l’undicesima edizione del premio internazionale “Liberamente”, consegnato a personalità che si sono contraddistinte in vari settori, ma anche eventi culturali ed enogastronomici tra Caminia e Copanello.

Una tappa molto attesa del cartellone è il concerto della Vasco Rock Show il 15 agosto, mentre l’Estate stalettese si chiuderà il 13 settembre con la seconda edizione del “Festival della cremolata” in piazza Roma.