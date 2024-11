È stato messo in scena sul palco del Cinema teatro comunale di Catanzaro, per la IV edizione del Festival Nazionale Uilt (Unione italiana libero teatro) “Chocolat” una commovente, frizzante, divertente ma soprattutto dolce commedia messa in scena dalla compagnia “La Costellazione” di Formia. La commedia, peccaminosamente deliziosa è tratta dall’omonimo film e dal romanzo di Joann Harris. Un cast di altissimo livello con un particolare linguaggio espressivo, nulla da invidiare agli attori professionisti, che non ha deluso le aspettative del numeroso pubblico in sala. Un lungo drappo di raso rosso e quattro sedie compongono la scenografia riuscendo a creare e a dare un significato ad ogni singola scena.

La trama

In un paesino senza tempo della provincia francese arriva, giorno di martedì grasso, la girovaga Vianne Rocher (Amelia Cimmino) che prende in affitto una vecchia panetteria e proprio nel periodo di digiuno di quaresima, apre una cioccolateria. I profumi intensi e gli odori delle spezie si diffondono nell’aria scuotendo l’anima degli abitanti non abituati alle novità, compreso il conte-sindaco (Angelo De Clemente) che ha il potere assoluto su tutti i cittadini, parroco compreso e che non vede di buon occhio la misteriosa donna dai poteri magici. Le sue deliziose praline risvegliano, tra la gente, desideri repressi; pregiudizi contro libertà, tristezza contro vitalità, rancore contro disponibilità. Mentalità e culture diverse si scontrano attraverso la vetrina accattivante della colorata e gustosa cioccolateria. La “straniera” suscita scandalo con le sue ricette paradisiache. Nel paese bigotto c’è chi la ama ma in molti la odiano.

Grande successo per il Festival Uilt

“Chocolat”, regia di Roberta Costantini, ha debuttato per la prima volta nel 2012. Sei anni di successo in oltre quaranta città e premiata in trentatré Festival Nazionali. Ha rappresentato più volte l’Italia all’estero. Soddisfatto il padrone di casa Francesco Passafaro per l’ottima riuscita del Festival che vede, ad ogni appuntamento, una folta partecipazione di pubblico e di componenti delle diverse compagnie di teatro amatoriale calabresi iscritte alla Uilt e promette, già dal prossimo appuntamento, un restyling della sala con 440 nuove e ultra comode poltrone. Il prossimo appuntamento sarà sabato 27 ottobre con la compagnia ”Teatrovillaggioindipendente” di Settimo Torinese (To) con la commedia “Italia Donati Maestra” .

Paula Scalamogna