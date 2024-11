«Non buttate via niente: piuttosto fateci della musica»: è questo il motto dei Riciclato Circo Musicale, il gruppo musicale che Bsv – Servizi per il territorio ha voluto a Villapiana per una serata all’insegna della buona musica e del rispetto dell’ambiente. Un concerto, quello che avrà luogo il 22 agosto, alle ore 22.00, sul lungomare di Villapiana Lido, che sarà anche un’occasione per riflettere sull’importanza che diamo ai nostri oggetti e alla facile superficialità con cui ce ne liberiamo.

Riciclato Circo Musicale, artigiani del suono e della produzione, sempre attenti alla ricerca e alla sperimentazione, hanno sposato l’utilizzo di materiali di recupero ed oggetti di uso comune per costruire sia strumenti musicali classici e contemporanei. Nasce così un concerto in cui gli strumenti sono sia una riedizione di quelli già conosciuti, ma anche e soprattutto totalmente nuovi e inventati da loro stessi. Scopriamo così un nuovo genere musicale: l’elettrodomestica. Bsv – servizi per il territorio, controllata in house del comune di Villapiana e titolare del servizio di Raccolta differenziata e di Igiene Urbana per il territorio di Villapiana pone ancora volta l’accento sul tema del rispetto ambientale, attraverso la proposta di un evento che dimostra, a suon di musica, come riciclare sia una forma d’arte.