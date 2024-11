Grande successo per l’iniziativa che ha visto protagonisti oltre 650 bambini del territorio di Lamezia Terme e 100 di Marcellinara. Un momento molto importante per l’intera comunità che ha portato gioia e sorrisi ai bambini e ai genitori con le visite a domicilio da parte di Babbo Natale e dei suoi Elfi.

L'incontro con Babbo Natale

Così per non far mancare ai più piccoli l’emozione di un incontro speciale, Antonio Stella della Joy Volley, Maria Zito e Andrea Sinopoli di Tatamery, con la collaborazione della terza commissione consiliare presieduta da Giancarlo Nicotera, sono stati i promotori di un intensa settimana natalizia. Muniti di mascherine e rispettando premurosamente le misure di sicurezza vigenti, hanno regalato la magia del Natale donando a tutti i bambini delle caramelle senza glutine e senza lattosio. I bambini hanno consegnato a Babbo Natale numerose letterine.

La gioia dei bambini

«Abbiamo concluso la prima parte di questa meravigliosa avventura fatta di emozioni, di occhi lucidi, di sorrisi, di mascherine con mille colori, di foto e video – è stato il commento dei rappresentanti della Joy Volley e di Tatamery - ma soprattutto è stata un'avventura ricca di amore e di speranza affinchè questo brutto momento segnato dalla pandemia possa finire e che si ritorni al più presto alla normalità. Sicuri che la nostra iniziativa sia arrivata ai cuori dei bambini, auguriamo a tutti buone feste ed un sereno 2021. Un ringraziamento speciale lo rivolgiamo al primario del reparto di pediatria, la dottoressa Mimma Caloiero, per averci accolto e per averci dato la possibilità di lasciare, per i bimbi ricoverati, le nostre golosissime caramelle».