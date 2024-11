Entra nel vivo la XXXVI edizione di “Rumori Mediterranei”, la rassegna di jazz internazionale che si svolge a Roccella Jonica, con la direzione artistica di Paola Pinchera e Vincenzo Staiano nell'accorato omaggio a Sisinio Zito

Grandi incroci per la prima serata del Roccella Jazz Main Stage, con l'elettrizzante duo composto dal batterista Maria Portugal ed il sassofonista Paul Van Kemenade: un improvvisazione alchemica e piena di lirismo che ha rappresentato la perfetta introduzione per il set del trombettista Luca Aquino.

Considerando l'improvviso forfait di Han Bennink , ricoverato in un ospedale olandese a causa di un fastidioso infortunio alla mano messo a referto, stasera la Portugal e Van Kemenade si ritroveranno sul palco del teatro Castello alle ore 21, ma in formazione allargata al quartetto, con l'autorevole presenza del trombonista Ray Anderson e del contrabbassista Ernst Glerum. A seguire l'omaggio ufficiale alla memoria di Sisinio Zito, che la direzione artistica firmata da Vincenzo Staiano e Paola Pinchera ha inteso commissionare al pianista Claudio Cojianiz. Il "COJ – SECOND TIME" è una delle sue formazioni storiche. L'ensemble sarà arricchito dalla presenza di Alexander Balanescu, uno dei più grandi violinisti viventi. Il musicista rumeno (che è già stato ospite della stagione concertistica all'Auditorium con il famoso quartetto che porta il suo nome), diventerà una specie di "voce "contrapposta a quella dei fiati e delle percussioni della formazione del pianista friulano. La dinamica di tutto l'ensemble sarà colorita dai "rumori" del percussionista Luca Grizzo. E' questa la base su cui si svilupperà la composizione dedicata a Sisinio Zito dal titolo "Si Song", scritta dallo stesso Cojaniz, che sarà presentata per la prima volta al pubblico sotto la forma di una suite per violino ed ensemble.

Il Roccella Jazz Festival, a proposito di questa perdita indelebile, ha offerto la sua partnership per sostenere da quest'anno i progetti per i malati di Sla calabresi promossi dalla sezione regionale Aisla (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), guidata dalla presidente Francesca Genovese con uno stand apposito presente all'interno del teatro al Castello per tutta la durata del festival. Scopo dell'iniziativa è sensibilizzare l'opinione pubblica non solo sull'importanza della ricerca per la cura della grave patologia, ma soprattutto sul problema dell'organizzazione dell'assistenza agli ammalati e i relativi costi che gravano sulle spalle delle famiglie, nonché sulla necessità di formare personale specializzato nella gestione del paziente affetto da Sla. Un problema , quello dell'assistenza alle famiglie dei malati, che negli ultimi tempi stava molto a cuore a Sisinio Zito , il quale aveva espresso il desiderio che la cittadina potesse ospitare iniziative di beneficenza in favore dell' Aisla. Le donazioni, oltre che in forma diretta con l'acquisto di appositi gadget, potranno essere effettuate anche tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato ad AISLA Onlus , codice Iban IT 61 I 0335901600100000109254, BANCA PROSSIMA, oppure sul conto corrente postale c/c: 17464280 intestato sempre a AISLA Onlus.



Domani invece, sempre al Teatro al Castello, spot su Antonello Salis con la sua pletora di strumenti inventati a corredo del piano solo che costituirà lo spunto iniziale della sua esibizione alle ore 21, quindi il quartetto che unisce esperienza e sostanza "Equal Crossings", di cu fanno parte Regis Huby (violino), Marc Ducret (chitarra), Bruno Angelini (piano) e Michele Rabbia (percussioni). Altre news e aggiornamenti sulla pagina facebook ufficiale del festival, biglietti regolarmente disponibili presso il botteghino del teatro.