Sta per tornare la festa più attesa dell'estate soveratese: il Summer Carnival. Anche quest'anno il lungomare della perla dello Ionio, bandiera blu 2018, sarà teatro di una coloratissima sfilata in maschera che coinvolgerà i comuni di Isca sullo Ionio, Serra San Bruno, Settingiano, Chiaravalle, Caraffa di Catanzaro, Davoli, Pentone, Gizzeria.

Un grande momento di condivisione per il quale gruppi di volontari, associazioni e cittadini sono già a lavoro da mesi per dare vita a quella che sarà una notte magica, in cui ogni gruppo racconterà a modo suo "la Calabria", questo il tema scelto per la manifestazione. Tra carri, musica, figuranti e tanto sano divertimento, sabato 21 luglio a partire dalle 21.00, il Summer Carnival attirerà curiosi da tutto il comprensorio, come già avvenuto nelle passate edizioni, registrando numeri da record. L'iniziativa è organizzata dall'Amministrazione Comunale di Soverato con lo straordinario contributo di volontari e cittadini che ancora una volta hanno offerto il loro tempo per il bene della comunità.