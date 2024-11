Il primo appuntamento è in programma venerdì, 23 febbraio con “Zampalesta u cane tempesta” spettacolo per bambini e ragazzi a cura della Compagnia teatro della Maruca

Al via la prima stagione teatrale “Crosia Teatro – Premio Traes per l’Arte”. Cinque appuntamenti che si estenderanno per i prossimi due mesi, a partire da venerdì 23 febbraio. Una rassegna di qualità e spessore, mirata ad offrire un’ulteriore occasione di svago e di crescita per la cittadina, che continua, sempre più, ad arricchire la proposta socio culturale. La kermesse è promossa dall’amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura, in partnership con la Compagnia teatrale “Codex 8&9”.

Il progetto

Anche questa iniziativa – dichiara l’assessore Graziella Guido - nasce con l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale della nostra cittadina, in continua crescita ed evoluzione. Che quindi ha bisogno di sempre maggiori stimoli e opportunità. Una kermesse teatrale qui a Crosia non era mai stata organizzata prima. L’estate scorsa abbiamo fatto un primo esperimento con degli appuntamenti all’aperto che hanno riscosso successo e una grande partecipazione. Pertanto – continua – abbiamo deciso di promuovere una kermesse invernale dedicata ai giovani, alle famiglie e agli appassionati. Grazie alla collaborazione con la Compagnia teatrale rossanese Codex 8&9, siamo certi che riusciremo a garantire anche per i prossimi anni una continuità e un calendario sempre più complesso e variegato. Intanto partiamo con questi primi 5 appuntamenti, all’insegna della comicità e dello svago, per i quali, auspico, ci sia una grande adesione da parte dei cittadini. Considerando anche – conclude l’Assessore - che sono spettacoli rivolti a tutti, con un costo dell’abbonamento e dei tickets veramente esiguo.

La rassegna

Di seguito gli appuntamenti della Rassegna teatrale: venerdì 23 Febbraio “Zampalesta u cane tempesta” teatro per bambini e ragazzi a cura della Compagnia Teatro della Maruca; domenica 11 Marzo “Il primo Primo Cittadino” a cura della Compagnia Codex 8&9 di Rossano; domenica 25 Marzo “La Grande Accoglienza” Compagnia Palermiti Artem di Catanzaro; domenica 8 Aprile “Tra moglie e marito” della Compagnia “Il Sorriso” di Isola Capo Rizzuto”; domenica 29 Aprile “I ri…promessi sposi” teatro per bambini e ragazzi della Compagnia De Teatranti Bisceglie – Brindisi.

L'acquisto biglietti

È possibile acquistare gli abbonamenti al Bar Capristo, in Piazza Dante, Informatica di Fusaro Domenico in Via Risorgimento e Capricci di Sommario Antonio in Via risorgimento. Il costo dell’abbonamento all’intera stagione teatrale è di 30 euro, mentre il costo del biglietto per singolo spettacolo è di 12.00 euro. Tutti gli spettacoli si terranno al Palateatro "Carrisi" nel centro urbano di Mirto e avranno inizio alle ore 18.