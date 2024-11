Lo spettacolo di Massimiliano Aceti conquista il pubblico del Cafè Retrò di Lamezia

Spettacolo finalista al Premio Scenario 2015 e finalista anche al Fringe di Roma di quest’anno, “Il Piccolo Guitto”, scritto, diretto e interpretato da Massimiliano Aceti, artista romano 29enne, è approdato a Lamezia Terme per la rassegna Matrioska Teatro organizzata dal Cafè Retrò. Massimiliano si racconta da bambino in una serie di vicende che appartengono al suo vissuto e alla sua memoria: dal giorno in cui ha scoperto il teatro, grazie al suo compagno di scuola Marani, alla sua prima cotta, dal momento in cui sentì parlare di sesso per la prima volta alla paura della morte. Acuto e attento osservatore del mondo dei grandi pian piano “il piccolo guitto" ne acquisisce consapevolezza in un delicato finale rivolto a suo nonno, «un modo – dice – per renderlo ancora vivo». Grandi applausi per Aceti da un pubblico entusiasta che non riusciva a riprendere fiato dal ridere.



Nel video l’attore “guitto” racconta a LaC news24 com’è nata l’idea di questo brillante spettacolo.