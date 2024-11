Dopo il successo della scorsa domenica la compagnia 'Teatro incanto' stasera replica

A grande richiesta torna stasera sul palcoscenico del Comunale la compagnia Teatro Incanto con “Questi Fantasmi”, commedia brillante e indimenticabile di Eduardo De Filippo, nel riadattamento di Francesco Passafaro, che ne firma la regia. “Questi Fantasmi” ha già registrato il sold out domenica scorsa: la compagnia guidata da Francesco Passafaro sta portando a segno un colpo alla volta. Spettacolo dopo spettacolo, cresce l'attenzione e l'interesse del pubblico.

«Nel centro del centro storico, il motto che da un po' di tempo a questa parte si sente ripetere con costanza ed entusiasmo – si legge in una nota stampa - c'è un teatro che attira e cattura per le sue proposte, per la sua forza aggregante e per il desiderio di risvegliare una Città che sembrava sopita. Sembrava, appunto, perché la gente sta dimostrando come sia desiderosa di vivere il capoluogo e di partecipare alle tante iniziative di qualità che vengono organizzate».

"Questi fantasmi" non è stata una prova semplice per Passafaro e la compagnia Teatro Incanto: un'opera, tra le più importanti di De Filippo, da lui scritta nel 1945, che racconta le debolezze umane, la finzione di non capire e la verità che spesso ci rifiutiamo di vedere.

Una messa in scena apprezzata dal pubblico e grandi prove attoriali. In scena Francesco Battaglia, Michele Muzzi, Stefano Perricelli, Roberto Malta, Francesco Passafaro (che ha curato regia e musiche), Elisa Condello, Francesca Guerra, Antonio Paonessa, Michele Grillone, Patrizia Infusino, e i piccoli, Emily Bressi e Vincenzo Muraca. Senza dimenticare la parte tecnica, elemento fondamentale del successo: l'audio di Francesco Passafaro, le luci di Sergio Passafaro e Mattia Procopio e la direzione di scena di Rossella Rotella e Anna Rotundo. Un successo tale da rendere necessaria una richiestissima replica. E quindi oggi alle ore 20.30, al Teatro Comunale, sara' ancora tempo di "Questi fantasmi".