Tutto esaurito al Teatro Rendano di Cosenza per il musical "Il Re Leone" messo in scena dalla Compagnia delle Alghe, diretta da Massimiliano Pellegrino, per la regia di Loredana Nucaro, con la partecipazione di due performer di fama internazionale: Silvia Di Stefano nei panni di Rafiki e Andrea Verzicco nelle vesti di Simba adulto. Uno spettacolo che mantiene inalterato il suo fascino, rappresentato sul prestigioso palcoscenico da un cast composto da oltre trenta elementi.

The Lion King, il classico Disney amato non solo dai bambini, è stato proposto con un allestimento imponente, caratterizzato dalle scenografie curare da Matteo Olivieri e dalle coreografie di Nadia Lorenza Muoio, interprete anche del personaggio di Nala. Apprezzamenti per i costumi di Franca Trozzo e per il trucco dello staff coordinato da Ilenia Tucci. Tra il pubblico anche uno spettatore d'eccezione, l'apprezzato Manuel Frattini, figura poliedrica dello spettacolo, protagonista di famosi musical tra cui "Pinocchio" e "Sette spose per sette fratelli".

