Già il New York Times aveva indicato la Calabria come luogo da visitare, ora l’occhio si sposta verso la quarta città della regione

Una fotografia della città che arriva da oltre La Manica, precisamente dal quotidiano inglese “The Daily Telegraph” che indica proprio Lamezia Terme come città da non perdere partendo dal Regno Unito.

Come riferito dall’agi infatti, per spiegare a lettori e curiosi questa scelta il giornale britannico pone in primo piano la bellezza storica e culturale della città, rappresentata dal castello normanno-svevo e dal bastione di Malta, abbinata all'aeroporto che collega i britannici alla Calabria con collegamenti periodici.

Il presidente del Consiglio comunale lametino, Salvatore De Biase, accoglie con piacere la notizia «Un territorio ricco e servito, quanto basterebbe per creare e riprodurre ricchezza economica e sociale. Un orgoglio per la città ma un ulteriore monito, se saputo interpretare, per le istituzioni che governano questa martoriata regione. Lamezia è cuore di un territorio che aspetta soltanto di essere sfruttato a dovere esaltando storia, tradizione e turismo. Siamo chiamati a non sottovalutare questi segnali inaspettati e gratificanti. Dall'estero ci osservano, studiano le nostre peculiarità ed esaltano il valore di una città dall'importanza indiscussa. Pertanto, deve partire da noi - dice - dalla classe dirigente di questa città, un progetto vincente ed espansivo mettendo da parte vittimismo e rassegnazione. Andare in alto si può, perchè oltre confine siamo già arrivati e il giudizio che riscuotiamo è oltremodo lusinghiero».