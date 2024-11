La giovane cantante vibonese ha partecipato alle audizioni di The Voice ed è entrata a far parte della squadra di Noemi.

The Voice - Chiara Piperno, 19enne di Vibo Valentia, entra a The Voice dalla porta principale. La giovane cantante con la sua audizione conquista i due Facchinetti e Noemi, e sceglie quest'ultima in vista delle prossime fasi del programma. Giudizi positivi da tutti e quattro i giudici, anche da J-Ax e Piero Pelù, che non l'hanno scelta per via dello stile musicale della Piperno, lontana, almeno per ora, da rap e rock.

Un momento di commozione per la giovane prima dell'esibizione, quando ha parlato del tumore maligno (oggi sconfitto) che l'aveva costretta ad allontanarsi dalla musica.

Qui per rivedere l'esibizione di Chiara Piperno a The Voice