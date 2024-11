La sua vocalità profonda e vissuta nella performance di “Guarda che luna” di Fred Buscaglione non è bastata per convincere la sua giudice Arisa

Semifinale ricca di emozioni in musica nel celebre talent show “The voice senior” condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai 1, in cui si scelgono le voci over 60 più belle d'Italia. Si ferma a questo turno l’ottimo percorso nel programma del 72enne vibonese ex ufficiale di Marina mercantile Filippo Lico, volto noto anche di LaC (dove ha preso parte a diverse trasmissioni). Filippo Lico ha cantato “Guarda che luna” di Fred Buscaglione, brano dove ha potuto esprimere la sua vocalità profonda e vissuta.

«Canta con l’anima, è un bravissimo interprete che dà sensazioni a 360° - ha detto il suo coach Arisa -. Ha un’impronta diversa da tutti gli altri, uno stile pazzesco». Ma ciò non è bastato per convincerla a sceglierlo per la finale. «Guarda che luna cantata da Ray Charles» ha esclamato con ammirazione Gigi D’Alessio.

Il regolamento

Concluse le blind audition, i 24 concorrenti rimasti in gara, accomunati dall’amore per la musica, si sono sfidati a gruppi da tre nella fase dei knockout in semifinale. Al proprio posto sulle poltrone rosse i 4 coach, Loredana Bertè (tornata in forma dopo i problemi di salute che le avevano fatto rinviare alcuni concerti), Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa. I volti noti della canzone italiana hanno ascoltato le performance della propria squadra formata da 6 talenti, potendone portare in finale solo tre. Infine, sono rimasti in 12 che si esibiranno nella finalissima di venerdì 5 aprile, per puntare a vincere l’edizione 2023/2024 di “The voice senior”.