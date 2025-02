A Sanremo esiste una norma che non permette di «associare la propria immagine e notorietà a marchi, loghi, prodotti e servizi». Quindi, anche a Tony Effe, che ieri si apprestava a salire sul palco per cantare è stato imposto il divieto di sfoggiare una collana di un noto brand internazionale di gioielli.



Tony Effe e il mistero della collana



Ieri il rapper romano si è esibito nella terza serata del Festival di Sanremo con la sua Damme 'na mano, sfoggiando un outfit più in linea con il suo personaggio rispetto a quello della prima sera. Se per il suo esordio all'Ariston aveva infatti scelto un completo bianco con guanti rossi e fondotinta a coprire i tatuaggi, questa volta ha indossato una giacca di pelle aperta senza niente sotto... "per l'uomo che non deve chiedere mai".



Rai, brutta e cattiva



Un outfit però che non risultava completo: a mancare all'appello era una collana d'oro che gli organizzatori del Festival avrebbero chiesto al rapper di non indossare pochi minuti prima dell'esibizione. «Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco», ha rivelato l'ex membro della Dark Polo Gang in diretta su Radio 2, «il motivo? Dovete chiederlo a loro». Seppur calmo durante l'intervista con Ema Stokholma e Gino Castaldo, Tony non ha nascosto la sua delusione: «Sono arrabbiatissimo. Adesso sono c…i loro».



Nessuno tocchi la collana a Effe



«Non puoi togliere la collana a Tony Effe», ha proseguito, «è come se levi l'abbronzatura a Carlo Conti, non è più Carlo Conti. Diresti cos'ha? Qual è il problema?». Il rapper ha mostrato la collana pochi minuti dopo l'esibizione, postando una foto sui propri canali social e proseguendo la sua polemiche al Dopo Festival: «Per me Sanremo finisce oggi». Stasera, Tony Effe duetterà con Noemi sulle note di 'Tutto il resto è noia' di Franco Califano.



Ipotesi addio



La collana dello scandalo è firmata Tiffany & Co. La scelta di fargliela togliere è legata alla multa dell'Agcom alla Rai ricevuta lo scorso anno dopo che John Travolta era salito sul palco dell'Ariston con il logo delle scarpe da ginnastica in bella vista. Tony era atteso oggi all'Ariston Roof per la conferenza stampa. Ma ieri, nel tardo pomeriggio, prima che succedesse il 'collana-gate' aveva già cancellato l'incontro, segno che l'umore probabilmente non era già sereno…



Un altro ritiro in vista?



Sui social qualcuno subito ha ipotizza che dopo i duetti di stasera, il trapper, che non è entrato finora nelle Top5 provvisorie con le sue due prime esibizioni, potrebbe scegliere di lasciare Sanremo prima della finale di domani...