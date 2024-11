Dopo il successo della scorsa edizione che ha visto i festeggiamenti dei primi 10 anni di Lamezia Comics & Co, una nuova edizione si svolgerà, a partire da domani e fino a domenica, al Centro commerciale Due Mari, dove è stata allestita un’imponente tensostruttura, che per tre giorni ospiterà importanti appuntamenti per tutte le età.

Il Lamezia Comics & Co, organizzata dall’associazione culturale Attivamente, si preannuncia anche quest’anno come una fiera di settore ricca di attività originali, contenuti appassionanti, animazione e intrattenimento.

La fiera aprirà le porte ai tanti appassionati nel pomeriggio di domani, venerdì 14 settembre, alle 15.

Gli ospiti di questa edizione

Per la prima volta alla fiera calabrese, Daniele Procacci, artista poliedrico che può vantare collaborazioni con giganti del livello di Marvel, Disney e Warner Bros e Ceo della Procacci Entertainments. Sarà la prima volta anche per Loris De Marco, in uscita con Tunuè; Greta Xella, autrice Bao Publishing; Penelope Art e Eduardo Mello, con le sue numerose pubblicazioni per il mercato americano.

Tornano poi, tra gli altri, Quirino Calderone, Ignazio Piacenti e Claudio Iemmola, in arte “Claps”, l’autore della locandina del Lamezia Comics & Co… XI.

Presenti all’evento anche l’esilarante youtuber RT Poop con la sua Poop Squad e la voce accattivante di Leonardo Graziano.

Comics and music

L’animazione serale è affidata il venerdì sera agli Aroma Funky ft. DJ Domenico Viola con lo spettacolo Back to the … Funky, disco 70, dance 80. Il sabato sera invece vedrà il ritorno delle Stelle di Hokuto, cartoon cover band barese, che farà ballare tutti al ritmo delle sigle dei più bei cartoni animati di tutti i tempi. Domenica pomeriggio invece, per la chiusura, l’attesissimo Cosplay Contest e l’esibizione alle 20 degli storici Parimpampum, che porteranno sul palco il loro Parimpampum Japan Project, interamente dedicato alle sigle degli anime in lingua giapponese.

Mostre e games

L’ Area Games, con le sue oltre 30 postazioni, si conferma anche in questa edizione un vero e proprio evento nell’evento, ricco di attività video-ludiche, tornei, giochi di carte, giochi di ruolo, calcio balilla, animazione a tema.

Non mancherà in questa edizione una vasta area espositiva e commerciale, nonché l’animazione a tema e le rievocazioni storiche ad opera delle innumerevoli associazioni che da anni supportano la manifestazione.Inoltre mostre, incontri con ospiti, presentazioni e intrattenimento anche all’interno del centro commerciale