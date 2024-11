Sta per tornare la festa più attesa dell'estate soveratese: il Summer Carnival. Sabato 21 luglio a partire dalle 21.00 il lungomare della città, bandiera blu 2018, si illuminerà di luci e colori per la sfilata in maschera che vedrà protagonisti ben 9 comuni e l'Istituto Maria Ausiliatrice: Davoli, Isca sullo Ionio, Gizzeria, Caraffa, Pentone, Chiaravalle Centrale, Settingiano, Serra San Bruno. Sarà "la Calabria" il tema scelto per la manifestazione, giunta quest'anno alla terza edizione, che è stata presentata al comune di Soverato alla presenza di rappresentanti delle associazioni e amministratori dei comuni coinvolti.

Le associazioni

L'evento è coordinato dall'amministrazione comunale di Soverato, guidata dal sindaco Ernesto Alecci, e quindi dal consigliere delegato alla cultura, turismo e spettacolo Emanuele Amoruso affiancato dal gruppo di lavoro guidato da Giuseppe Chiaravalloti. A commentare la sfilata, che partirà dalla villa comunale, saranno i presentatori Rossella Galati e Lino Gerace, affiancati da Filiberto D'Imperio, dal palco allestito al centro del lungomare. Le associazioni che con grande entusiasmo hanno messo a disposizione tempo ed abilità per realizzare carri e costumi ispirati al tema scelto sono: G.A.I.A., Don Pellicanò, Leonardo Da Vinci, Progetto Caraffa, Accademia delle Muse, Ama Danzando, Proloco Serra San Bruno, Asd Palestre, Nuovi orizzonti, Ordine di Malta e Misericordia di Soverato.

Parola d'ordine: condivisione

Dopo lo straordinario successo delle passate edizioni, che hanno fatto registrare numeri importanti, per la notte più colorata dell'estate calabrese si attendono circa 40 mila presenze. Dunque un evento che rafforza lo spirito di collaborazione tra comuni e cittadini, offendo al comprensorio uno spettacolo unico e originale che ha già dato i suoi primi frutti diventando ispirazione per il Carnevale Estivo di Chiaravalle Centrale il primo agosto e di Gizzeria il 4 agosto.

R.G.