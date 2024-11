Da Tortora al prestigioso palco del teatro Ariston per giocarsi il tutto per tutto nella finalissima di Sanremo Rock, che si terrà dal 4 al 7 giugno. Gli Inschemical preparano le valigie per la Città dei Fiori dopo aver passato le selezioni regionali disputatesi dal 14 al 17 aprile.

Il rock alternativo degli Inschemical

La band tortorese composta da Enea Bruno, chitarra e voce del gruppo, Vincenzo Mastrelia al basso e Giovanni Benvenuto alla batteria, sono fautori di un rock dalle venature alternative. Il loro album d’esordio, dall'omonimo titolo Inschemical, è uscito nel marzo del 2018 e ha impressionato positivamente la critica, che non ha mancato di definirlo «un mix ben congegnato in cui si incontrano riff graffianti, melodie trascinanti e un songwriting maturo». Ingredienti che non sono passati inosservati ai componenti della giuria regionale che hanno detto “sì” al trio alto-tirrenico.

La denuncia sociale nei loro brani

«Nelle nostre canzoni – spiega il frontman della band, Enea Bruno – parliamo di tematiche sociali che riguardano tutti, ma anche delle gioie e dei dolori quotidiani che la nostra regione non manca di regalarci. Andremo a Sanremo con quella carica che solo i sogni sanno dare, senza dimenticare i tanti sacrifici finora affrontati».