Con Decreto del Ministero per i Beni Culturali del 03 Marzo 2014, rep. 5/2014, sono state assegnate importanti risorse comunitarie per il finanziamento dei Beni Culturali in Calabria, per un totale di oltre 26 milioni di euro suddivisi in 14 progetti. Il comune di Vibo Valentia ha ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro per interventi di valorizzazione e fruizione delle aree archeologiche urbane.

“E' un risultato epocale che il Comune di Vibo Valentia ha raggiunto svolgendo un ruolo propositivo e tempestivo nell’intercettare i finanziamenti comunitari a favore dell’importantissimo patrimonio culturale e archeologico della città”.

Con queste parole il Sindaco Nicola D’Agostino plaude all’attesa notizia della pubblicazione del Decreto di finanziamento del Parco Archeologico Urbano della Città di Vibo Valentia da parte del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo.

“E' un finanziamento molto importante che si aggiunge agli altri finanziamenti ottenuti dal Comune di Vibo Valentia sulla valorizzazione dei beni culturali e in particolare al finanziamento di € 1 milione per il Parco Archeologico Urbano area S. Aloe e Mura Greche e al finanziamento di € 300 mila per la valorizzazione del Palazzo Santa Chiara, ottenuti con fondi comunitari del POR Calabria FESR 2007-2013. Tutto questo permetterà di valorizzare al massimo l’immenso e importantissimo patrimonio storico e culturale della città e sarà una occasione unica per cambiare integralmente il volto dei beni archeologici e culturali della città di Vibo Valentia”.

Un doveroso ringraziamento per l’importante risultato ottenuto al Presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, all’Assessore alla Cultura Mario Caligiuri, al Direttore della Direzione Regionale dei Beni Culturali della Calabria Francesco Prosperetti, alla Sovrintendente dei Beni Culturali e Archeologici della Calabria Simonetta Bonomi e alla Direttrice del Museo Archeologico di Vibo Valentia Maria Teresa Iannelli nonché all’Ufficio Programmazione Comunitaria del Comune di Vibo Valentia che ha fin dall’inizio attivato le procedure progettuali per l’ottenimento dei numerosi finanziamenti europei.

Notizia di rilievo è che il progetto di Vibo Valentia si è classificato al secondo posto nella graduatoria generale, preceduto dal Castello Svevo di Rocca Imperiale con un finanziamento di € 800 mila, ma lasciandosi alle spalle gli interventi del Castello Caraffa di Roccella Ionica (2 milioni), il Castello di Palizzi (2 milioni), i Fortini di Pentimele (3 milioni), il Complesso monumentale Sant'Agostino di Cosenza (800 mila), il Santuario di San Francesco di Paola (2 milioni), la chiesa di San Giovanni Therestis (1 milione), il completamento del Museo della civilta' contadina di Salina di Lungro (700 mila), il recupero dei ruderi di Cirella (2 milioni) e interventi per il borgo di Gerace (3 milioni) e per i centri storici di Catanzaro (3 milioni) e Cosenza (1 milione e 500 mila).