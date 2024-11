L’importante riconoscimento, ispirato proprio all’elmo di San Teodoro, il santo patrono della città della Piana di Gioia Tauro, è stato conferito a giornalisti, artisti, associazioni, operatori culturali, impegnati a vario titolo in campo culturale e artistico

Grande entusiasmo e partecipazione di pubblico hanno decretato il successo della quinta edizione del “Premio Elmo”, l’evento organizzato il 2 agosto a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, dall’Associazione culturale “Piazza Dalì”.



La scalinata della chiesa di San Teodoro Martire, difronte alla gremita piazza Vittorio Emanuele II, è stata la suggestiva cornice della cerimonia di premiazione, magistralmente condotta dalla giornalista di Sky Tg24 Manuela Iatì.



Il Premio, ispirato proprio all’elmo di San Teodoro, il santo patrono della città della Piana di Gioia Tauro, è stato conferito a giornalisti, artisti, associazioni, operatori culturali, impegnati a vario titolo in campo culturale e artistico. Volti noti e personalità importanti della scena nazionale, e non solo.



Per la categoria Artisti è stato premiato lo stilista Mario Costantino Triolo che il prossimo settembre sarà protagonista del White Fashion Show di Milano, e che nel mese di ottobre in un progetto promosso dall’'ICE, partirà per un tour internazionale a Shanghai, Seul e Dubai. Triolo ha portato, per l’occasione, a Rizziconi una delle sue creazioni: un fantastico abito che il pubblico ha potuto apprezzare dal vivo.

Per la categoria Giornalisti/Scrittori, i Premi sono stati conferiti al giornalista siciliano Pino Finocchiaro redattore e conduttore di Rai News 24 e al giovane giornalista di origini calabresi, Marco Maisano, inviato de “Le Iene". Il primo ha elogiato l’Associazione “Piazza Dalì” che mette in risalto gli aspetti positivi della Calabria, troppo spesso sottaciuti dai media. Maisano è stato invece contento di ritrovare i suoi luoghi d’infanzia; avendo avuto la possibilità di raccontare con il proprio lavoro i drammi che si perpetrano in Africa e Medio Oriente ha voluto divulgare un messaggio di speranza e al contempo di consapevolezza nei confronti dei popoli a noi “vicini”.



Per la categoria Promotori/Associazioni, l’Elmo di San Teodoro è stato consegnato al Crac, Centro di Ricerca per le Arti Contemporanee di Lamezia Terme e alla sua fondatrice Nicoletta Grasso, alla giornalista e critico letterario Cristina Marra e al Movimento culturale San Fantino.



Il Centro di Ricerca per le Arti Contemporanee sta diventando un punto di riferimento sempre più importante per gli artisti internazionali, grazie alle numerose iniziative che promuove. La reggina Cristina Marra organizza, promuove e presenta in tutt’Italia eventi culturali, manifestazioni e festival letterari. Il Movimento culturale San Fantino di Palmi rappresentato da Antonio Tedesco da oltre venti anni opera a sostegno di un luogo di grande importanza storica e religiosa che si trova a Taureana di Palmi.



Una escalation di emozioni, dunque, per l’evento organizzato dai soci di Piazza Dalì e dal presidente Gianmarco Pulimeni, impreziosita anche dall’intervento musicale e dalla potente voce dell’artista Anna Luana Tallarita.



La serata si è conclusa in grande stile con Fabio Canino, presentatore televisivo, conduttore radiofonico, attore e scrittore che ha ricevuto il Premio Speciale 2016. L’artista toscano ha presentato nel corso della stessa serata, a Palazzo Arcuri, prima della cerimonia di consegna dei riconoscimenti, il suo libro “Rainbow Republic” in un’interessante e stimolante conversazione con il magistrato Antonio Salvati e il giornalista Rino Cardone – presidente della Giuria tecnica del Premio.



Tutte le arti si sono, dunque, ritrovate idealmente a Rizziconi per una sera, il Premio Elmo ha rappresentato ancora una volta un importante appuntamento per la Calabria, divenuto ormai unico sotto il profilo culturale e sociale.