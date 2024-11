La cittadina vibonese ospiterà dal 6 al 24 settembre la rassegna teatrale sulla nuova drammaturgia calabrese, organizzata da “Libero Teatro” e “LaboArt” per la direzione artistica di Max Mazzotta e organizzativa di Maria Grazia Teramo

Il teatro di Tropea rivive nel mese di settembre, con la seconda edizione del Teatro d’aMare, una occasione imperdibile per chi vuole vivere le passioni in scena della nuova drammaturgia calabrese.





Gli appuntamenti

Mercoledì 6 settembre

Ore 16:00, conferenza stampa di presentazione del cartellone di Teatro d'aMare 2017 insieme ai direttori Max Mazzotta e Maria Grazia Teramo e al sindaco di Tropea Giuseppe Rodolico.

Ore 17:00, convegno “Parola tragica e comica. La drammaturgia calabrese” a cura, come già avvenuto lo scorso anno, della docente dell'Università della Basilicata e drammaturga Vincenza Costantino. Relazionano insieme a lei i docenti dell'Università della Calabria Carlo Fanelli e Donata Chiricò, il direttore del Teatro auditorium Unical Fabio Vincenzi e il magnifico rettore dell'ateneo Gino Mirocle Crisci.

Seguirà “Letture dalla Calabria” ad opera di Emilia Brandi, Ernesto Orrico e Francesco Carchidi.

Domenica 10 settembre

Ore 21:00, "Giufà e il mare". Prodotto da Centro Rat/Teatro dell'Acquario, lo spettacolo è scritto e diretto da Antonello Antonante e vede in scena Maurizio Stammati e Dilva Foddai.

Domenica 24 settembre

Anteprima nazionale del nuovo lavoro di Max Mazzotta e del Libero Teatro dal titolo Commedia all'italiana. Scritto e diretto dallo stesso Mazzotta, saliranno con lui sul palco Antonella Carchidi, Matteo Lombardo, Paolo Mauro, Alma Pisciotta, Francesco Rizzo, con la partecipazione di Alessandro Castriota Skanderbeg.

Il teatro per i più piccoli

Anche per questa edizione di Teatro d'aMare è previsto uno spazio dedicato, infatti Sabato 9 e domenica 10 settembre, sarà "Teatrino clandestino Sud" e verrà curato da Daniele Scarpelli. Dal titolo "Amami", il laboratorio a cui possono partecipare gli aspiranti attori dai 4 anni in su. Grazie al dialogo creativo tra i partecipanti e l'animatore teatrale, verrà approfondita la tematica dell'amore legata al teatro che porterà all'invenzione di svariati personaggi. Senza mai perdere il tono giocoso del laboratorio, i partecipanti daranno luogo infine ad una piccola prova aperta al pubblico per condividere la loro esperienza.