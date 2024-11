Ottenuto il finanziamento pubblico della Regione. La kermesse culturale ha conquistato il terzo posto nella graduatoria regionale

Una grande progettualità per una ricca offerta culturale: letteratura, cibo, arte, musica. Tutto questo, sarà di nuovo possibile a Vibo Valentia con l’edizione 2016 del Tropea Festival Leggere&Scrivere, la kermesse letteraria organizzata dal Sistema bibliotecario vibonese, ormai evento storicizzato in Calabria, che ritorna nella sua consolidata formula, ma rinnovata per questa quinta edizione che transiterà attraverso i grandi temi di attualità, passando per concerti, laboratori, proiezioni, fino agli appuntamenti tra l’innovazione e la tradizione enogastronomica.

Ed ancora una volta, sarà lo storico Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia che si farà polmone culturale della città, ospitando, dal 3 all’8 ottobre, l’ampio cartellone di appuntamenti. All’interno delle sezioni tematiche “Una Regione per leggere”, “Carta Canta”, “Calabria, Fabbrica di Cultura” e “Nutri-Menti (cibo, culture e identità)”, autori ed artisti si incontreranno per dialogare e discutere, offrendo così al pubblico partecipante la possibilità di incontrare dal vivo gli autori preferiti.

Un progetto, questo, che grazie alla sua alta offerta culturale - questo è l’unico festival letterario della Calabria che permette alla città di Vibo di essere riconosciuta come “Città del Libro” - anche per questa quinta edizione è riuscito ad ottenere il finanziamento pubblico della Regione Calabria, con fondi UE dei cosiddetti “Grandi eventi culturali storicizzati”, classificandosi tra i primi tre posti della graduatoria regionale. A dimostrazione, ancora una volta, che la qualità del progetto, la sua offerta culturale, oltre che la valorizzazione del territorio, fa del Tropea Festiva Leggere&Scrivere un’eccellenza calabrese e non solo.

L’evento, sotto l’attenta ed appassionata direzione artistica di Gilberto Floriani, direttore del Sistema bibliotecario vibonese, e di Maria Teresa Marzano, si ripromette non solo di confermare, ma addirittura di superare il successo della passata edizione, attraverso anche la presenza di personaggi illustri e di spessore, capace di richiamare l’attenzione del grande pubblico calabrese. Analogamente allo scorso anno, l’itinerario culturale del TF Leggere&Scrivere 2016, che può contare anche del prezioso sostegno del comune di Vibo Valentia, coinvolgerà i comuni di Pizzo Calabro, Soriano e Serra San Bruno, oltre ad una catena di sponsor locali.

E sempre nello spirito della manifestazione, che non è solo libri, ma è anche dibattito, spettacolo, proiezioni, gastronomia, sono già previsti una serie di appuntamenti a tema per gli adolescenti, con presentazioni di testi, incontri con gli autori e laboratori di scrittura creativa ed il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici calabresi aderenti.