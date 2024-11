Grande accoglienza e applausi per l’anteprima nazionale – che si è svolta venerdì scorso, presso il palazzo Santa Chiara al Tropea Film Festival 2024 – del videoclip del brano Going to sea, che fa parte della colonna sonora del film Even del regista Giulio Ancora, in uscita prossimamente al cinema, del quale è stato proiettato in anteprima anche un avvincente teaser, che ha riscosso un considerevole apprezzamento dalla sala gremita.

Girato a Cosenza, nel Teatro di tradizione Alfonso Rendano, il video musicale ha per protagoniste le attrici Federica Pagliaroli (di recente nel cast della fiction Rai Che Dio ci aiuti) e Martina Chiappetta, che sono anche le interpreti principali del film. A Tropea hanno raccontato la loro entusiasmante esperienza sul set e il rapporto con le tematiche sociali in merito alla violenza di genere, trattate in Even.

Alla serata, insieme alle due protagoniste e al regista, ha partecipato l’attrice Simona Cavallari, anche lei nel cast di Even, che ha commentato con gli altri ospiti alcuni aspetti del film. Ha definito Even “un film intenso ed emozionante, dal linguaggio stilistico e registico internazionale”.

Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica

Going to sea, scritto e interpretato da Ancora, ex voce della band stoner-rock Miss Fraulein, si ispira alla storia di Roberta Lanzino, a cui l’autore ha valuto dedicare il brano. È una sorta di spinoff del lungometraggio e vede presenti in scena alcuni elementi visivi di Even. Racconta due attrici nel camerino di un teatro, che si specchiano in attesa di andare sul palco vestite da Ifigenia, figura della tragedia greca, primo caso di femminicidio messo in scena a teatro.

Prodotto dall’agenzia Lob&Partners - comunicazione e produzioni, guidata dal direttore creativo Luigi Vircillo, con il contributo della Calabria Film Commission e in partnership anche con il nostro gruppo Diemmecom, sempre impegnato nelle grandi produzioni, Even è un dramma psicologico/thriller, che approfondisce una delle tematiche sociali più sentite degli ultimi anni: la violenza di genere. È lo specchio che riflette la cruda realtà dei casi di femminicidio irrisolti: vicende giudiziarie il più delle volte colme di arresti affrettati e approssimativi, pentiti dalle dichiarazioni inaffidabili, reperti scomparsi e indagini inefficienti e superficiali.

Nel cast, oltre a Federica Pagliaroli, Martina Chiappetta e Simona Cavallari, tra gli altri, Marco Cocci, Romina Mondello, Massimo Bonetti, Ernesto Mahieux, Serra Yilmaz e Paola Barale.

La colonna sonora descrittiva è stata realizzata dal compositore Alessandro Mazzotta, mentre il resto delle musiche edite vede coinvolti artisti di fama mondiale come, tra gli altri, i belgi dEUS, i canadesi Danko Jones, gli A toys Orchestra e la cantautrice siciliana Levante.