A Tropea la mostra fotografica sui migranti presentata nell’ambito del XIII convegno sulla legalità. 50 scatti fotografici realizzati da Eva Gluszak che raccontano l’odissea dei migranti, dallo sbarco alla nuova vita.

Sguardi che raccontano l’odissea di un viaggio, occhi che hanno sopportato violenze, povertà. Momenti di vita immortalati negli scatti fotografici realizzati da Eva Gluszak Castagna che ha documentato i tanti sbarchi che nell'ultimo anno hanno toccato le nostre coste . Istantanee che raccontano le traversate dei migranti, dallo sbarco all’accoglienza fino all’integrazione. Come in alcuni scatti che ritraggono il laboratorio di cucina dell’Istituto alberghiero di Tropea da qualche tempo frequentato anche da alcuni giovani migranti che qui tentano di ricostruirsi un futuro. Perfetto esempio di integrazione, messaggio che la dirigente dell’istituto Beatrice Lento ha voluto divulgare nell’ambito del XIII campus sulla legalità e sulla cittadinanza attiva “Eirene”. Sabato nell’istituto tropeano il convegno sull’integrazione che ha visto la partecipazione tra gli altri di Norina Ventra di Rosarno, nota come “Mamma Africa”, da sempre impegnata a dare assistenza ai migranti che lavorano nelle campagne della Piana di Gioia Tauro.