La grande fiction Rai torna a Tropea. Dopo il successo di Gente di mare nel lontano 2005, stavolta il centro storico della Perla del Tirreno è stato teatro di alcune scene di “Angela”, un’importante produzione che vede protagonista Vanessa Incontrada.

Proprio l’attrice spagnola è stata al centro del set che ha avuto come location la scalinata che, da Piazza Cannone, conduce al lungomare e al simbolo della città: Santa Maria dell’Isola.

Le riprese si svolgono da giorni sulla Costa degli Dei e hanno toccato nei giorni scorsi anche Briatico e Capo Vaticano.

Numerose polemiche hanno preceduto l’arrivo della produzione della 11 Marzo film in terra calabra. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, la fiction avrebbe tra i temi principali la ‘ndrangheta, una scelta che ha fatto storcere il naso all’opinione pubblica locale.

In realtà, dalla produzione escludono categoricamente il tema della criminalità organizzata. Angela è infatti una donna in fuga per l’Italia con i suoi due bambini, braccata da un agente dei servizi segreti deviati, interpretato da Sebastiano Somma, e assistita in questo suo peregrinare dal marito, l’attore calabrese Giuseppe Zeno, uno 007 “buono”. Il ruolo del “cattivo” non è quindi rappresentato da uno ‘ndranghetista, come riportato da più fonti, e la trama assume quasi i contorni da spy story. Da registrare, tra il cast diretto da Andrea Porporati, anche la presenza di Katia Ricciarelli.

Sulla data di uscita di Angela vige ancora massimo riserbo, ma tutto fa pensare alla messa in onda il prossimo autunno su Raiuno. Non resta che attendere qualche mese per apprezzare ancora una volta sulla tv nazionale le bellezze della Costa degli dei.