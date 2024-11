VIDEO | La nota show girl e conduttrice tv si trova in Calabria, come mostrano le sue tante storie su Instagram

Simona Ventura a Tropea tra spiagge e buon cibo. Non potevano mancare i vip per Tropea, decretato per la sua bellezza e unicità “Borgo più bello d’Italia 2021”. La conduttrice e show girl si trova nella perla della Calabria, come mostrano le sue tante storie su Instagram fa incetta di panorami mozzafiato con l’acqua azzurra e di buon cibo e le visite in località limitrofe.

E la colonna sonora? Rigorosamente locale con “Calabresella mia” interpretata dal folker Natino Rappocciolo.