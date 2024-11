L’iniziativa fa seguito all’assegnazione alla Regione della certificazione “Welcome Chinese”, prestigioso riconoscimento che permette l’ingresso nel mercato cinese del turismo

A fine giugno una delegazione di tour operator e giornalisti cinesi sarà in visita in Calabria per conoscere l'offerta turistica e per dare avvio ad un percorso di accoglienza dei turisti cinesi interessati alle attrazioni della regione. L'iniziativa fa seguito all'assegnazione alla Calabria, prima regione in Italia, della certificazione "Welcome Chinese", riconoscimento governativo di Pechino che permette l'ingresso nel mercato cinese del turismo in modo diretto e di beneficiare del sostegno della China Tourism Academy.



In contemporanea, nel paese della Grande muraglia, verrà avviata una campagna promozionale sui social media locali, come quella su Wechat, che completerà l'azione promozionale e supporterà il processo di avvicinamento della Calabria alla Cina. Sono oltre 500 le strutture certificate "Welcome Chinese" in rappresentanza di 32 paesi in tutto il mondo. Il leitmotiv della Calabria in Cina sarà il colore rosso simbolo che unisce e lega le due culture.