J-Ax, Francesco Renga, Mario Biondi, Nina Zilli, Fiorella Mannoia, Annalisa Scarrone, Peppe Barra, Eugenio Bennato e Roberto Vecchioni: tutti i concerti dell’estate calabrese targata Esse Emme Musica

Continuano i grandi eventi firmati Esse Emme Musica di Maurizio Senese in tutta la Calabria, per tutto il 2015. Dopo i grandi successi registrati in autunno e inverno, con eventi eccezionali che hanno visto grandi artisti come Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Biagio Antonacci e Francesco De Gregori arrivare nella nostra regione, la prossima stagione si preannuncia infuocata di concerti ed eventi musicali.

Per l’estate 2015 Maurizio Senese regalerà ai calabresi altri grandi nomi della musica italiana che sono in tour in tutta Italia e che si fermeranno anche nella nostra splendida terra, toccando le location più belle e suggestive, tra parchi archeologici e teatri, luoghi di alto valore turistico e culturale, strutture ideali per ospitare musica dal vivo e grandi eventi. Come lo straordinario Teatro dei Ruderi di Cirella di Diamante (Cs) che conterà su tre importanti appuntamenti: il 10 agosto ci sarà J-Ax con “Il Bello di essere brutti”, il suo nuovo lavoro che dà anche il nome al tour che ha snocciolato sold out su sold out già nella sua sessione invernale; il 13 agosto ci sarà un altro gradito ritorno in Calabria, quello di Mario Biondi che già lo scorso anno aveva ottenuto un successo straordinario al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia con un tutto esaurito a un mese dallo spettacolo; concluderà il 20 agosto un altro evento molto atteso: dopo il grande successo dello scorso novembre al Teatro Politeama, quando il sold out era stato raggiunto molti giorni prima rispetto al concerto, tornerà in Calabria Francesco Renga con il suo “Tempo reale” tour.

Altra location d’incanto sarà quella di Roccelletta di Borgia (Cz) al Parco Scolacium, dove il 24 agosto si esibirà un’altra grande artista della musica italiana, Nina Zilli, con il suo nuovo tour “Frasi e fumo” che toccherà le maggiori città italiane; sempre a Scolacium il 26 agosto ci sarà la seconda delle due date calabresi di Francesco Renga.

Ma ci sarà anche il teatro di Catona, a Reggio Calabria, dove in occasione degli spettacoli previsti per i 30 anni della rassegna ideata da Lillo Chillà, il 21 agosto ci sarà il concerto di Fiorella Mannoia.

E ancora: il 25 giugno Annalisa Scarrone sarà a Rende (Cs), per l’anniversario del centro commerciale Metropolis; l’11 agosto invece J-Ax sarà a Cittanova (Rc); a Riace (Rc), poi, in occasione della promozione turistica Città dell’accoglienza, il 25 luglio ci sarà Peppe Barra, il 10 agosto Eugenio Bennato, mentre il 27 settembre toccherà a un altro big della musica italiana, Roberto Vecchioni.

Tutti i biglietti per assistere ai concerti sono in vendita attraverso il circuito TicketService Calabria e TicketOne. Per ulteriori informazioni: www.essemmemusica.it