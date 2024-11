Un giorno ancora alla notte più glamour della costa ionica cosentina. “Estate in moda”, che quest’anno compie venti anni, è in programma domani sera a Torre Sant’Angelo di Rossano, a partire dalle ore 21 su viale Jonio. Proprio nel luogo dove tutto ebbe inizio. Dove l’intuizione del direttore artistico della kermesse Fabio Zumpano da sogno è diventata realtà.

Al centro la moda

Venti anni intensi dove la moda è diventata un fulcro dell’estate di Rossano, oggi Corigliano-Rossano.

A presentare la serata sarà la conduttrice radiofonica di Rlb Francesca Ramunno insieme a Francesco Capodacqua con le coreografie di Giuseppe Ferraro e Lucia Amodio. A impreziosire la manifestazione anche la voce di Angela Ruscio.

«A Estate in moda avrò l’onore di presentare un flash della mia collezione cerimonia e abiti lunghi e tre abiti da sposa della nuova collezione 2020 che è la mia capitolo VI. Non vedo l’ora di essere su questo palco», spiega Simone Marulli, fra i grandi protagonisti attesi della serata, che presenterà le sue nuove creazioni in anteprima nazionale.

Nel corso della serata, inoltre, sfileranno le collezioni 2020 di negozi di moda del territorio e verrà premiato chi ha sempre dimostrato il proprio valore per portare lustro alla propria azienda.

Partner dell’evento

Al fianco di “Estate in moda” ci sono il Comune di Corigliano-Rossano e, proprio per celebrare i venti anni, anche le amministrazioni di Crosia e Cariati che nel corso del tempo hanno ospitato alcune delle precedenti edizioni della kermesse. Insieme a loro la Federazione Moda Italia, Confcommercio Cosenza, l’azienda di trasporto Simet, l’azienda Amarelli, le cantine iGreco, Rlb e il media partner quicoriglianorossano.it.