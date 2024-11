Il Settembre rendese cala il suo tris delle meraviglie per l’edizione 2021. I tre super ospiti sono Irene Grandi, Joe Bastianich e Arisa che illumineranno con la loro presenza sia il centro storico di Rende che la parte più nuova della città.

Matilde Brandi è attesa il 17 settembre. La ballerina e showgirl sarà ospite nel centro storico di Rende a partire dalle 21.30

Joe Bastianich è atteso per il 18 settembre proprio nella città vecchia. Oltre a essere un famoso imprenditore nel settore della ristorazione, è un personaggio televisivo molto popolare in Italia e in America per la sua presenza come giudice di Masterchef Usa e Masterchef Italia. Appassionato di musica è stato il frontman e chitarrista della band The Ramps per poi pubblicare da solista Joe Played Guitar, che ha preceduto il suo primo album in studio Aka Joe. A Rende, dicono, non risparmierà qualche sorpresa culinaria.

Irene Grandi, si esibirà il 27 settembre in via Rossini. Icona della musica italiana degli anni Novanta, l’anno scorso ha pubblicato il doppio vinile “Lasciami Andare” a un anno dai festeggiamenti per i suoi 25 anni di carriera. A Rende proporrà brani storici del suo repertorio che trasporteranno il pubblico in quegli anni lontani, i favolosi anni 90.

Ad Arisa toccherà la chiusura del 30 in piazza Kennedy, la cantante, lanciata da Sanremo con il brano “Sincerità”, e già giudice di X-Factor, con la sua voce vibrante e melodiosa incanterà il pubblico con le canzoni che l’hanno resa famosa.